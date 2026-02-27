Timvikarier till personlig assistans
2026-02-27
, Falköping
, Hjo
, Skövde
, Tibro
Vill du ha ett utvecklande och roligt jobb där din insats verkligen gör skillnad? Då kan timanställning inom personlig assistans vara något för dig!
Om arbetet
Idag är vi tre arbetsgrupper kring tre olika individer med olika behov av stöd:
• A) Vi söker dig som är lugn och trygg med stort tålamod. Du behöver ha erfarenhet av att ha arbetat med låg affektivt bemötande, utmanande beteende samt självskador. Du behöver vara nyfiken och flexibel med teamkänsla då vi alltid arbetar dubbelbemannat. I det dagliga arbetet ingår vardagssysslor i hemmet, att arbeta utifrån rutiner och genomförandeplanen samt möta brukaren i sitt dagliga mående.
• B) Vi söker dig som är lyhörd för både brukaren, dennes behov och dagsform. Du behöver vara flexibel och öppen för att arbeta långa arbetspass. Vi ser att du är ordningsam och har respekt för brukarens hem. Du behöver både vara självständig och ha god teamkänsla då vi arbetar med dubbelbemanning. Arbetet innebär att kunna hjälpa till i brukarens hem med vardagliga sysslor.
• C) Vi söker dig som är trygg, strukturerad och kan möta pojken i hans behov och vardag. Du behöver vara flexibel, ha tålamod och god kunskap om omvårdnad. Arbetet innebär kvalificerad omvårdnad och allt som förekommer i det dagliga livet för ett barn, såsom personlig hygien, hjälp med aktivering och vid förflyttningar.
Arbetstiderna är varierande, dag/kväll, jour, vaken natt och helger.Publiceringsdatum2026-02-27Kvalifikationer
Önskvärt är att du har utbildning som undersköterska, personlig assistent eller att du genomgått annan pedagogisk utbildning. Erfarenhet av att arbeta med människor med funktionsnedsättning, körkort och datorvana är meriterande.
Du ska ha en god förmåga att arbeta självständigt, ha ett genuint intresse för att arbeta med människor och en god förmåga att samarbeta med andra.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet samt att du har ett gott och respektfullt bemötande.
Vi erbjuder
• Ett meningsfullt arbete där du gör skillnad och får uppskattning varje dag.
• Introduktion och stöd så att du känner dig trygg i din roll.
• Möjlighet att utvecklas och växa i arbetet.
• Trygga arbetsvillkor med kollektivavtal.
Tidaholms kommun värdesätter en hälsofrämjande arbetsmiljö, bra arbetsvillkor och ett engagerat ledarskap som stöttar din utveckling. Vi drivs av att skapa positiv skillnad för våra invånare och är stolta ambassadörer för vår kommun.
Vill du vara med och skapa trygghet och livskvalitet för våra invånare? Hos oss gör du skillnad - varje dag!Så ansöker du
Urval och intervjuer kommer att ske fortlöpande under ansökningstiden, ansök därför redan idag dock senast 2026-03-29.
För tjänsten krävs att du uppvisar ett godtagbart utdrag ur belastningsregistret, därför är det bra att du gör detta i god tid via Polismyndighetens hemsida.
Kontaktuppgifter till fackliga representanter hittar ni här: https://tidaholm.se/ledigajobb
Vi tar endast emot ansökan via vår hemsida https://tidaholm.se/ledigajobb
Livet i Skaraborg är en webbplats som visar möjligheterna som finns i Skaraborg. På https://www.livetiskaraborg.se
kan du läsa mer om fritidsaktiviteter, boende och mycket annat.
Välkommen med din ansökan!
Ersättning
Individuell lönesättning
Sista dag att ansöka är 2026-03-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Tidaholms kommun
(org.nr 212000-1736), https://www.tidaholm.se Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Enhetschef Resursen
Linda Täck linda.tack@tidaholm.se 0502-60 64 94 Jobbnummer
