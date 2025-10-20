Timvikarier till Måltidsservice
Lerums kommun är känd för sina natursköna platser med sjöar och skog. Kommunen har 3 200 medarbetare och 43 000 invånare men räknar med att växa rejält inom de närmsta åren. Lerum ligger endast 20 minuters resväg från Göteborg och står idag inför en utvecklingsintensiv period med många spännande projekt på gång, allt ifrån skola till bostäder. Kommunen arbetar för att säkra både god service, hög välfärd och ett blomstrande företagsklimat.
Dagens Samhälle har dessutom nyligen utsett Lerum till vinnare i kategorin storstadskommuner (2025) - en utmärkelse som bygger på en omfattande jämförelse av 290 svenska kommuner inom bland annat skola, vård och omsorg, ekonomi, kultur och fritid, attraktivitet, näringsliv och framtidsfaktorer som digitalisering och civil beredskap. Vi är numera en Superkommun!
Välkommen att arbeta som timvikarie inom Måltidsservice.
Som timvikarie hos oss blir du anställd via Lerums kommuns Bemanningsenhet. Uppdragen gäller när ordinarie personal är frånvarande, vilket kan vara både vid kortare inhopp och längre vikariat.
Så fungerar det:
Du blir intermittent anställd och får löpande förfrågningar om arbetspass ibland med kort varsel (samma dag), ibland med längre framförhållning. Du anger själv din tillgänglighet i vårt digitala bokningssystem, där du också kan anmäla intresse för specifika arbetspass.
Arbetsplatserna varierar och du kommer främst att arbeta i storkök runt om i kommunen, men även ensamkök, vilket ger dig bred erfarenhet och omväxling i vardagen.
Arbetstiderna är dagtid och de flesta passen är förlagda till vardagar mellan kl. 06:30 och 17:30. Våra kök är öppna alla dagar i veckan, vilket också kan innebära arbete på helger.Publiceringsdatum2025-10-20Arbetsuppgifter
Du bidrar till att varje måltid blir en positiv och trivsam upplevelse för våra gäster.
Du arbetar enligt kommunens vision med fokus på ekologiska inköp, minskat matsvinn och klimatsmarta måltider. I dina arbetsuppgifter ingår bland annat disk, städning samt mottagning och hantering av varuleveranser.
Om du har tidigare erfarenhet och/eller utbildning som måltidsbiträde kan även mer kvalificerade uppgifter ingå, såsom:
* Tillredning av kalla såser, dressingar, råkost och sallader
* Tillagning av tillbehör till måltiderna
* Bakning av brödKvalifikationer
Vi söker dig som är utåtriktad, ansvarsfull och har lätt för att sätta dig in i nya arbetsuppgifter. Du trivs med att möta människor och motiveras av att ge god service.
Du är företagsam, tar egna initiativ och har en naturlig känsla för ansvar. Samtidigt är du flexibel och har lätt för att samarbeta med andra i en varierad och tempofylld arbetsmiljö.
Vi ser gärna att du har:
* Erfarenhet av att arbeta inom storkök
* Kunskap om specialkost
* Utbildning som måltidsbiträde
* Kunskaper inom livsmedelshygien och egenkontrollprogram
* God datavana
Eftersom dokumentation och kommunikation är en del av arbetet behöver du ha goda kunskaper i svenska språket, både i tal och skrift.Övrig information
Eftersom tjänsten innebär arbete inom skola och förskola krävs ett giltigt utdrag ur Polisens belastningsregister för "Arbete inom skola eller förskola". Du beställer det själv via Polisens webbplats: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/digitalt-registerutdrag/
Välkommen med din ansökan, tillsammans skapar vi måltider som gör skillnad!
ÖVRIGT
Utvecklingen i Lerums kommun ska vara hållbar och vår styrning utgår från de globala målen i Agenda 2030.
Vi tror att våra olikheter berikar och utvecklar individen, verksamheten och samhället positivt. Som arbetsgivare arbetar Lerums kommun aktivt för jämställdhet och mångfald och mot all form av diskriminering och kränkande särbehandling.
Vi värnar om en god arbetsmiljö där du kan kombinera arbete och fritid. Som anställd hos oss får du tillgång till en rad förmåner, som friskvårdsbidrag och personalvårdsprogram. Läs mer om våra personalförmåner här: https://lerum.se/dina-formaner
Som anställd i Lerums kommun kan det förekomma krav på att använda personligt Bank-ID i tjänsten för legitimering i till exempel systeminloggning eller annan verifiering.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen ber vi dig skicka in din ansökan via den här länken, och inte via e-post eller pappersformat.
Varmt välkommen med din ansökan!
