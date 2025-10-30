Timvikarier till lokalvårdsverksamheten
2025-10-30
Vad roligt att du är intresserad av att jobba hos oss! Då värderar du förmodligen, precis som vi, ett jobb som är viktigt på riktigt. Här på Kalmar kommun arbetar vi tillsammans för att hela tiden göra Kalmar ännu bättre - för alla som lever sina liv här, driver företag eller besöker vår fina kommun.
Teknik- och fastighetsförvaltningen levererar interna tjänster för att våra kollegor i övriga verksamheter ska kunna fokusera på sin kärnverksamhet. Vi ansvarar för drift och utveckling av allmän platsmark och utfärdar tillstånd så att kommunkoncernen och näringslivet kan bedriva sin verksamhet. Vi ser också till att barn, elever och omsorgstagare får god och näringsriktig kost och att kommunens lokaler är välskötta och lämpliga för sitt ändamål.
Det arbete vi gör påverkar direkt människors vardag. Varje dag, året om. Vi skapar förutsättningar för ett vackert, tryggt och hållbart Kalmar.
Vi på lokalvården utför dagligen lokalvård i hela kommunen hos förvaltningar, kommunala bolag och förbund samt hemstäd hos omsorgstagare. Utöver detta erbjuder vi även andra tjänster inom lokalvård.
Vi söker nu ett antal timvikarier till vår verksamhet.
Vi på Kalmar kommuns lokalvård städar dagligen skolor, förskolor, sportanläggningar, kontor samt utför även städning hos omsorgstagare med modern utrustning och moderna metoder.
Vi tillhandahåller utbildning och erbjuder introduktion tillsammans med handledare för att du ska få en så bra start som möjligt när du är ny på jobbet.
I våra tjänster ingår utöver daglig städning även löpande golvunderhåll, periodisk storstädning, höghöjdsstäd samt fönsterputs.Kvalifikationer
Vi ser gärna att du har städerfarenhet från professionell städning samt B-körkort.
Du har god samarbetsförmåga samtidigt som du kan arbeta självständigt.
Det är viktigt att du har lätt för att ta till dig skriftliga instruktioner och att du har ett gott lokalsinne.
Grundläggande kunskaper i svenska är ett krav, eftersom arbetet innebär att du behöver kunna förstå och hantera instruktioner kring kemikalier, säkerhet och miljöaspekter.
Arbetet kräver en hög arbetsmoral, ett professionellt bemötande och en vilja att utvecklas.
Vi värdesätter ett starkt "tillsammanstänk" där samarbete och gemensamt ansvar står i fokus. Vårt uppdrag är att leverera god service till kommunens invånare som vistas i offentliga miljöer såsom skolor, förskolor, idrottsanläggningar och andra kommunala byggnader.
ÖVRIGT
Kalmar kommun kontrollerar identitet och arbetstillstånd innan någon anställs. Detta innebär att du som söker jobb hos oss behöver visa legitimation. Om det är aktuellt kan du även behöva visa upp ditt uppehålls- och arbetstillstånd.
Som tillsvidareanställd i Kalmar kommun kommer du att krigsplaceras på din arbetsplats och förväntas bidra med ditt arbete vid höjd beredskap.
Vissa tjänster inom Kalmar kommun är placerade i säkerhetsklass, vilket innebär att en säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen kan komma att genomföras före beslut om anställning. Ersättning
