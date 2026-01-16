Timvikarier till lokalvården
Vansbro kommun, Lokalvården / Städarjobb
2026-01-16
, Malung-Sälen
, Gagnef
, Leksand
, Mora
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Vansbro kommun, Lokalvården i Vansbro
Vill du bli en av oss och arbeta med god service och hög städkvalitet? Som lokalvårdare träffar du många nya människor i ett arbete där det händer mycket.
I din roll kommer du att möta många av våra kunder och besökare, du blir en ambassadör för verksamheten. Du är delaktig och bidrar till en god arbetsmiljön. Bli en del av vårt team på lokalvården!
Du kommer att
• arbeta inom alla kommunala verksamheter
• arbeta i lokaler samtidigt som det pågår annan verksamhet i lokalen då du utför ditt arbete
• ansvara för lokalvården i våra verksamheter.
Du måste ha
• kunna arbeta självständigt och i team
• giltigt B-körkort
• kunskaper i det svenska språket, i tal och skrift
Det är meriterande om du också har
• kunskap av städmetoder, städmaterial och ett ergonomiskt arbetssätt
• erfarenhet från arbetet inom lokalvård.
Vi vill att du
• är relationsskapande
• är självgående
• är ansvarstagande
• är flexivel
• har god samarbetsförmåga
• har ett gott bemötande
• är serviceinriktad
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet
Ansökan
Har du skyddade personuppgifter, ska du skicka din ansökan per post till adress; Vansbro kommun Norra Allégatan 30, 786 31 Vansbro. I ansökan ska framgå vilken tjänst som söks.
Vi använder e-rekrytering för att kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Uppgifterna behandlas och sparas enligt GDPR (dataskyddsförordningen). Insända ansökningar återsändes ej.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Här läser du mer om Lönestruktur i Vansbro kommun - Vansbro kommun (https://www.vansbro.se/jobba-hos-oss/lonestruktur-i-vansbro-kommun.html)
Om Vansbro kommun
Hos oss är var och en av oss en viktig del i helheten! Vansbro kommun kan erbjuda dig ett meningsfullt arbete med goda arbetsvillkor och ständigt lärande. Vi är övertygade om att engagerade medarbetare skapar bättre trivsel och resultat på arbetsplatsen, därför är det viktigt för oss att du känner dig delaktig i vår utveckling av verksamheten och stolthet över den verksamhet som vi tillsammans skapar för våra medborgare i Vansbro kommun.
Vansbro kommun är den lilla kommunen med det stora innehållet. Längs älven sträcker sig kommunens lokalsamhällen Äppelbo, Vansbro, Dala-Järna och Nås med kringliggande byar i de västra delarna av Dalarna. I Vansbro kommun är vi mycket stolta över bredden inom näringslivet som skapar en mycket god arbetsmarknad med ett brett och rikt föreningsliv samt god kommunal service i samtliga kommundelar. Hos oss finns en närhet och enkelhet som ger stora möjligheter till livskvalité.
Läs mer om hur det är att jobba hos oss på Lediga jobb - Vansbro kommun (https://www.vansbro.se/jobba-hos-oss/lediga-jobb.html)
Vansbro kommun erbjuder friskvårdsbidrag, semesterdagsväxling samt busskort till förmånligt pris.
Välkommen med din ansökan! Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C299821-2026-2". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Vansbro kommun
(org.nr 212000-2130) Arbetsplats
Vansbro kommun, Lokalvården Kontakt
Bemanningssamordnare
Maja Lindgren maja.lindgren@vansbro.se 0281-75019 Jobbnummer
