Timvikarier till Himnaskolan
2025-08-26
Tjänsten är placerad inom Utbildningsförvaltningen som är en av åtta förvaltningar i Linköpings kommun. Vi arbetar för att erbjuda en utbildning med hög kvalitet, från förskola till vuxenutbildning, som ger Linköpingsborna de bästa förutsättningarna att växa, utveckla sina kunskaper och nå sin fulla potential.
Vill du förgylla vardagen och förbättra livskvaliteten för Linköpingsborna? Hos oss kan du göra en viktig skillnad och bidra till att göra Linköping till en bättre plats. Välkommen till oss!Publiceringsdatum2025-08-26Arbetsuppgifter
Vi söker nu timvikarier för lärare till Himnaskolan. Som vikarie kan du antingen få vikariera som lärare alternativt resurs i klass samt på vårt fritidshem när ordinarie personal är frånvarande.
Som korttidsvikarie arbetar du främst under skolterminerna. Vi har begränsat med arbetstillfällen under alla lov inklusive sommaren. Du lägger själv in tillgänglig arbetstid i din digitala kalender och bokas efter verksamhetens behov. Din digitala kalender finns tillgänglig via en app i din telefon eller på webben. Som korttidsvikarie behöver du vara beredd på att passen ibland kommer med kort varsel.
Din arbetsplats
Himnaskolan är belägen centralt i Linghem och har ca 530 elever i årskurserna F-6. Skolan ligger med närhet till naturen och bara 5 minuters tågresa från Linköping. På skolan arbetar 70 medarbetare inklusive stödfunktioner såsom skolsköterska, kurator, psykolog, specialpedagogisk koordinator, fokusbibliotekarie, administratör och vaktmästare.
Personalen är organiserad i fem arbetslag där skolans personal samverkar med personalen i fritidshemmet för elevernas bästa. Vi har behörig och kompetent personal som ständigt arbetar för att utveckla verksamheten med stort fokus på kollegialt lärande.
Vi arbetar aktivt med att skapa tillgängliga lärmiljöer för att ge de bästa förutsättningarna för alla elever att lyckas i skolan. Vårt mål och vår vision är att skapa en skola som genomsyras av trygghet, lärande och respekt.
Vår verksamhet är öppen måndag till fredag 06:00-18:00.
Du som söker
För att du ska kunna arbeta som vikarie hos oss behöver du vara minst 18 år och ha en gymnasieexamen. Vi söker i första hand dig med relevant utbildning som barnskötare eller lärare, så som pågående eller avslutade studier till barnskötare, lärare i fritidshem eller lärare. Det är meriterande om du har arbetat på förskola, skola och/eller på fritids eller har erfarenhet av annat arbete med barn/unga. Erfarenhet och personlig lämplighet är av vikt.
Vidare är det ett krav att du har en god kommunikativ förmåga i tal och skrift i det svenska språket. Detta för att du enligt läroplanen (Lgr22) ska organisera och genomföra arbetet så att barnet får stöd i sin språk- och kommunikationsutveckling. Du ansvarar för att varje barn ska kunna använda det svenska språket på ett rikt och nyanserat sätt.
I din roll som vikarie ska du vara en god förebild. Du har förmågan att samarbeta med de kontakter som förekommer i din yrkesroll anpassat till situationen. I rollen som vikarie är det även viktigt att du som person tar initiativ och ansvar i aktiviteter och uppgifter i vår verksamhet. Eftersom du bokas efter verksamhetens behov innebär det att den ena dagen sällan är den andra lik och du behöver därför vara flexibel. Du har lätt för att anpassa dig till nya verksamheter/arbetsmiljöer och gruppkonstellationer.
Välkommen med din ansökan!
Vänligen bifoga utbildningsbevis för gymnasieexamen, förskollärarlegitimation/lärarlegitimation samt behörighetsförteckning, bifoga även resultatintyg om du är under pågående utbildning som förskollärare/lärare. Alternativt om du har en genomförd eller pågående utbildning som barnskötare.
Övrig information
När du söker en tjänst i Linköpings kommun registrerar du din ansökan genom inloggning via e-legitimation (såsom BankID eller FrejaID) istället för e-postadress. Saknar du e-legitimation? Vänligen kontakta ansvarig HR-konsult eller chef, så hjälper de dig att registrera din ansökan.
Tillträde: Snarast
Anställningsform: Timvikarie
Sysselsättningsgrad: Vid behov
Antal lediga befattningar: 8
Ref. nr: 14748
I denna ansökan bifogar du inget personligt brev.
Här finns plats för både mod och glädje
Vi är modiga, omtänksamma och kunniga kollegor som tillsammans stöttar närmare 170 000 invånare i livets alla skeden. Genom att våga tänka och göra på nya sätt växer vi som individer, samtidigt som vi bidrar till att Linköping fortsätter att utvecklas. Ersättning
Enligt avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-08
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Linköpings kommun
(org.nr 212000-0449), http://www.linkoping.se/ Kontakt
Rektor
Lena Göterdal 013-20 57 41 Jobbnummer
9476214