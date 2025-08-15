Timvikarier till Hede och Funäsdalen
Härjedalens kommun / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Härjedalen Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Härjedalen
2025-08-15
, Älvdalen
, Orsa
, Mora
, Malung-Sälen
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Härjedalens kommun i Härjedalen
, Östersund
, Berg
eller i hela Sverige
Välkommen till Härjedalens kommun!
Vad roligt att du vill arbeta hos oss. Tycker du att det är viktigt att möta våra målgrupper med respekt och på ett professionellt sätt så kommer du passa in fint. Som medarbetare får du friskvårdstimme och friskvårdsbidrag samt ersättningar i samband med högskolestudier. Du får också möjligheten att tillsammans med engagerade kollegor arbeta för fortsatt utveckling av våra verksamheter. Kommunen är ett förvaltningsområde för det samiska språket och kommunkontoren finns i Sveg, Hede och Funäsdalen.
Funderar du på att bosätta dig i Härjedalen är du hjärtligt välkommen att kontakta inflyttarservice via e-post: flyttahit@herjedalen.se
eller via vår växel, telefon: 0680-161 00.
Vi tar emot din jobbansökan digitalt i vårt rekryteringssystem. Om du har skyddade personuppgifter, kontakta en HR-Strateg, via vår växel, så får du hjälp med hur du söker arbete på ett säkert sätt. Vi undanbeder oss kontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.
Nu söker vi timvikarier inom vård och omsorg!
Bifoga ditt CV, referens och ett kort personligt brev där du anger vilken ort samt verksamhet du är intresserad av; särskilt boende, hemtjänst eller LSS. För att kvalitetssäkra rekryteringen ber vi dig skicka in ansökan digitalt. Rekrytering sker löpande.
Vi använder systemet TimeCare Pool där du genom att styra din tillgänglighet bestämmer när och hur mycket du vill jobba.Publiceringsdatum2025-08-15Dina arbetsuppgifter
Att arbeta som timvikarie hos oss innebär arbete inom hemtjänst, särskilt boende eller LSS.
Särskilt boende är en boendeform för personer med stort behov av omsorg och som inte längre klarar av att bo hemma.
Hemtjänst innebär att hjälpa brukaren med saker i hemmet som de inte längre klarar av att göra själv. Det kan vara att klä på sig, tvätta sig eller äta. Det kan även handla om att stödja brukaren vid promenad eller i annat intresse som denne har.
LSS är gruppboenden är för personer med omfattande och varaktiga funktionsnedsättningar som behöver stöd och hjälp i sitt dagliga liv. Syftet med gruppboenden är att ge boende en trygg och anpassad boendemiljö som främjar självbestämmande, delaktighet, och möjlighet till ett så självständigt liv som möjligt, trots behovet av omfattande stöd. KvalifikationerKvalifikationer
• God förmåga i det svenska språket, i både tal och skrift.
Meriterande:
• Körkort är en merit men inte alltid ett krav. Ange i din ansökan om du har körkort eller ej.
• Tidigare erfarenhet av arbetet.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Dina personliga egenskaper
• Det viktigaste är att du är genuint intresserad av människor och kan se och bekräfta människan du möter.
• Du är lätt att samarbeta med, bidrar till ett trivsamt arbetsklimat och en effektiv arbetsgrupp.
• Du är serviceinriktad, har en positiv attityd, är flexibel och känner dig trygg med att arbeta både självständigt och i team.
• Du är ansvarstagande och har förmåga att ta egna beslut.
Vi erbjuder
• Vi erbjuder utbildning och introduktion efter dina och verksamhetens behov.
• Att arbeta som timvikarie är ett utvecklande och flexibelt arbete där du själv kan styra när och hur mycket du vill arbeta.
Kontaktinformation
Rikard Mattsson, Enhetschef Resurscenter, 0680 - 163 02
Rekrytering, Bemanning- och rekryteringsplanerare, rekrytering@herjedalen.se
Mia Hurtig, Fackligt ombud Kommunal, 076 - 141 60 82, mia.hurtig@herjedalen.se
Arbetsplats
846 31 Hede Ersättning
. Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "4998230861". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Härjedalens kommun
(org.nr 212000-2510), http://www.herjedalen.se Kontakt
Fackligt ombud Kommunal
Mia Hurtig mia.hurtig@herjedalen.se 076 - 141 60 82 Jobbnummer
9459364