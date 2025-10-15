Timvikarier till Heby skola
2025-10-15
Som vikarie hos oss är du en värdefull resurs.
Att arbeta som timavlönad vikarie ger dig möjlighet att få erfarenhet från olika arbetsplatser och knyta värdefulla kontakter.
Rollen
- Vi söker i första hand dig som kan hoppa in med kort varsel, vid ordinarie personals frånvaro.
- Våra vikarieanskaffare hör ofta av sig samma dag redan så tidigt som kl 07:00 för att boka in pass under skolverksamheten. Oftast så handlar det även om att man behöver stanna och jobba eftermiddag på fritids. Om du inte har möjlighet att arbeta vissa dagar förväntar vi oss att du meddelar detta, gärna i god tid.
- Arbetsuppgifterna och dagarna kan se olika ut beroende på i vilken verksamhet du vikarierar.
Heby skola F-6 och Anpassad grundskola
En dag hos oss kan bestå av att du först är med på morgonfritids och följer med eleverna som börjar tidigt och äter frukost. Du kan bli delaktig på skolgården och se till att eleverna kommer till sina klassrum. Efter det så kan du spendera dagen i en klass och där du stöttar upp med vad som kan behövas. När skoldagen är slut, och den slutar olika beroende på vilken årskurs eleverna går i, så går du till fritids för eftermiddagspass. Där så kanske du är ute och spelar boll med eleverna på skolgården eller så sitter du inne och pysslar.
Heby 7-9
På högstadiet har du oftast ansvar för undervisning i klass där du följer en redan gjord planering.
Det här är vi
Heby skola ligger centralt i Heby samhälle och har förskoleklass, låg- och mellanstadium, högstadium och anpassad grundskola. Vi som arbetar här strävar efter att varje elev ska känna sig sedd och att de ska vilja gå till skolan varje dag. En positiv och förtroendeingivande kommunikation med både elev, vårdnadshavare och kollegor är en mycket viktig del i arbetet på vår skola.
Är det här du?
- Vi ser gärna att du har en gymnasieutbildning inom barn- och fritid, omvårdnad eller liknande, men det absolut viktigaste för oss är personlig lämplighet med förmåga att sätta barnens behov i främsta fokus.
- Vi ser att du som söker har ett genuint intresse för elever och att du vill vara delaktig i att skapa en trygg och rolig miljö för eleverna att vara i under sin skolgång.
- Du har goda kunskaper i svenska i tal och skrift. Är du flerspråkig ser vi det som en tillgång.
- Du är trygg, positiv och engagerad i kontakten med barn, vårdnadshavare och kollegor.
För att bli anställd hos oss behöver du uppvisa utdrag ur polisens belastningsregister, med fördel kan du beställa ett digitalt registerutdrag i samband med att du gör en ansökan till oss.
Vi ger dig mer än ett jobb
Hos oss får du en trygg anställning med många förmåner. Att du känner att du utvecklas på arbetet ser vi som en nyckel till att trivas. Som arbetsgivare tycker vi det är viktig att lyssna på våra medarbetare; vi värdesätter din kompetens och uppskattar att få höra dina tankar och idéer.
Heby Kommun är en växande landsbygdskommun med närhet, trygghet och livskvalitet. Vi påverkar människors liv och tillsammans skapar vi möjligheterna. Vi är 1100 kollegor som ser fram emot att välkomna dig!
