Timvikarier till Hackås förskola
Välkommen till Bergs kommun - Årets kommun 2024!
Hos oss bor två tredjedelar av befolkningen utanför våra tätorter, vi ser inte kommunens gleshet som ett hinder utan som en möjlighet! Här finns storslagen natur på nära håll, en stark entreprenörsanda och ett aktivt kultur- och föreningsliv. För den som vill ha stadens utbud och kommunikationer är Östersund endast ett stenkast bort. Den sydsamiska kulturen, rennäringen och språket är en viktig del av kommunens identitet.
Som arbetsgivare vilar all kommunal verksamhet på våra fem styrprinciper; tillsammans, mod, effektfullt, kommunikation och långsiktighet. Våra styrprinciper är framtagna för att vara vår kompass och vägledning, i att alltid främja tillit och en god organisationskultur med medborgaren i fokus.
På bergsliv.se har vi samlat inspirerande reportage om människor som bor i kommunen och fakta om våra tätorter. Välkommen att hitta ditt drömliv hos oss i Bergs kommun!
Nu letar vi efter dig som är positiv, ansvarsfull och som har lite klipp i steget! Kanske är du nyfiken på något av yrkena inom barnomsorgen? Kanske studerar du eller har någon annan sysselsättning på deltid, och vill komplettera med att arbeta som timvikarie hos oss på Hackås förskola? Som vikarie hos oss är du en viktig och betydelsefull pusselbit i verksamheten, och vi hoppas att just du ska komma och trivas hos oss!Publiceringsdatum2025-11-03Dina arbetsuppgifter
Som timvikarie hos oss arbetar du när det uppstår tillfälliga behov, det kan vara allt från enstaka pass under en vecka till lite längre sammanhängande vikariat på någon av våra enheter.
Som vikarie hos oss samarbetar du med hela förskolan, du arbetar aktivt och målinriktat för att skapa och underhålla en trygg, inkluderande och stimulerande miljö för våra barn.
Arbetet innebär både aktiviteter och undervisning inomhus och utomhus, vi använder naturen som en del i vårt arbete på förskolan, och försöker locka våra barn till rörelse och utforskande. Arbetet innebär att ta del av, och vara behjälplig att genomföra den planerade undervisningen i förskolan som följer förskolans läroplan och styrdokument.
Du ska med ett gott bemötande verka för förtroendefulla relationer till barn, vårdnadshavare och arbetskamrater. Du tar med din nyfikenhet och lekfullhet till jobbet, och bidrar till en stimulerande miljö för alla våra barn!Kvalifikationer
Vi ser gärna att du är legitimerad förskollärare, utbildad barnskötare på gymnasienivå eller har annan pedagogisk utbildning vi bedömer vara likvärdig. Utbildning är däremot inte ett krav som timvikarie utan det viktiga är att du är genuint intresserad av att arbeta med barn, är en öppen och glad person.
Vi ser det som meriterande om du har erfarenhet från tidigare arbete i förskolan och eftersom Bergs kommun är en samisk förvaltningskommun är det också meriterande med kännedom om den sydsamiska kulturen, traditioner och språk. Du behöver ha mycket goda kunskaper i det svenska språket, både i tal och skrift, och grundläggande datorkunskaper för att underlätta arbetet. Dina personliga egenskaper
Som person ser vi att du är förtroendeingivande och har ett bra bemötande gentemot både barn, vårdnadshavare, kollegor och ledning. Din barnsyn stämmer väl överens med läroplanens värdegrundsintentioner, tillsammans med att du har ett allmänt intresse för barn och deras utveckling. Du är positiv, kreativ och flexibel samt har intresse för att utveckla verksamheten med barnet i centrum.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet i rekryteringen av våra vikarier.
För att bli aktuell som timvikarie på någon av våra verksamheter behöver du uppvisa ett utdrag från belastningsregistret som du begär ut från polisens hemsida belastningsregistret
Vi erbjuder
Att arbeta i Bergs kommun innebär att du blir en del av en modig organisation i ständig utveckling och framåtrörelse. Våra medarbetare är vår absolut
viktigaste resurs och vi värdesätter dig för just din unika kompetens och erfarenhet.
Vi kallar löpande till intervjuer, så vänta inte för länge med att skicka in
din ansökan.
Varmt välkommen att arbeta med oss på Hackås förskola!
Kontaktinformation
Peter Gunnarsson, Rektor Hackås och Ljungdalens förskolor, 0687-163 81, peter.gunnarsson@berg.se
Åsa Sved, Biträdande enhetschef, 0687-163 22 , asa.sved@berg.se
Arbetsplats
Kyrkvägen 3
845 94 Hackås Ersättning
