Timvikarier till Furuboda HVB

Fören Furuboda Utbildning och Kompetenscentrum / Behandlingsassistentjobb / Kristianstad
2025-09-11


Föreningen Furuboda driver folkhögskola, gymnasieskola, arbetsmarknadsutbildningar, HVB, konferensverksamhet samt assistansbolag. Verksamheten bedrivs på vår huvudanläggning söder om Åhus och vid våra filialer i Kristianstad, Malmö, Lund och Karlskrona.

Publiceringsdatum
2025-09-11

Arbetsuppgifter
Furubodas HVB-verksamhet söker timvikarier.

Arbetet består av att stötta, inspirera och leda ungdomarna på vårt HVB tillsammans med teamet. Arbetstiderna är fördelade på dag, kväll och helg med tillhörande nattjour. Vi arbetar med ungdomen i fokus, lågaffektivt bemötande samt MI som metodstöd.

Tillträde efter överenskommelse.

Kvalifikationer
Vi ser gärna att du har relevant eftergymnasial utbildning eller tidigare erfarenhet av HVB verksamhet.

Vi intervjuar löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan annonstiden löpt ut, så vänta inte med din ansökan.

Utdrag ur belastningsregistret kommer att krävas innan avtal skrivs.

ÖVRIGT
Vår vision är: "Självständiga och ansvarstagande människor med full delaktighet i ett öppet och tillgängligt samhälle"

Ersättning
Enligt avtal.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-01
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C6671".

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Fören Furuboda Utbildning och Kompetenscentrum

Arbetsplats
Föreningen Furuboda Åhus

Kontakt
Samordnare
Anette Andersen
anette.andersen@furuboda.se
0739-414667

Jobbnummer
9504388

