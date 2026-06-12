Timvikarier till funktionsnedsättning, stöd och service (FSS)
Hässleholms kommun / Vårdarjobb / Hässleholm Visa alla vårdarjobb i Hässleholm
2026-06-12
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Söker du ett aktivt arbete där du får möta människor och göra skillnad varje dag? Välkommen att söka till oss inom funktionsnedsättning, stöd och service!
Det här erbjuder vi dig!
Vi erbjuder ett varierande och lärorikt jobb som timvikarie inom FSS:en. Våra verksamheter finns utspridda i hela kommunen och arbetet kan innebära att du arbetar både dag, kväll, natt samt helg.
Hos oss får du möjlighet att...
vara en del av någons vardag genom att stötta i daglig omsorg och omvårdnad
stötta någon till att vara delaktig i samhället samt ha en meningsfull vardag och fritid
följa med på roliga aktiviteter
vägleda och motivera i utmanande situationer
Vi jobbar med människor i alla åldrar, med olika funktionsvariationer, psykiatriska diagnoser och psykisk ohälsa.
På kommunens hemsida kan du läsa mer om att jobba hos oss:
Jobba med vård och omsorg.
Vem är du?
Vi söker dig om är nyfiken och intresserad av att arbeta med människor. Du är lugn, är bra på att lyssna och du förstår att alla är olika och har olika behov. Du har även en god digital kompetens.
Det är meriterande om du har någon form av utbildning eller erfarenhet inom området. Det kan exempelvis vara utbildning inom vård och omsorg, barn och fritid, socionom eller pedagogisk högskoleutbildning/yrkeshögskola.
Så här gör du om du är intresserad
Intervjuer och jobberbjudande sker löpande - Ansök redan idag!
När du klickat på länken får du svara på några frågor - CV behövs inte
Du delar värderingar och förhållningssätt som beskrivs i vår medarbetar- och ledarpolicy:
Hässleholms kommuns medarbetar- och ledarpolicy
Övrigt
Innan anställning behöver du visa upp pass/nationellt id. Har du medborgarskap från ett land utanför EU/EES behöver du också visa upp ditt arbetstillstånd. Detta för att vi ska kunna säkra din identitet och din rätt att arbeta i Sverige.
Innan en anställning på omsorgsförvaltningen kan du behöva uppvisa giltigt registerutdrag. Du kan redan nu beställa det från polisen för att påskynda rekryteringsprocessen. Beställ registerutdraget som heter Arbete i hemmet med äldre personer och personer med funktionsnedsättning.
Arbete i hemmet med äldre och personer med funktionsnedsättning | Polismyndigheten.
För dig med skyddade personuppgifter hänvisar vi till rekryterande chef för vidare information kring hur du ansöker.
I vissa jobb kan du komma i kontakt med pälsdjur eller tobaksrök, då vi arbetar i enskild persons bostad.
För att söka jobb hos oss behöver du inte ha fyllt 18 år, men för att få jobba hos oss behöver du ha fyllt 18 år då det i våra verksamheter förekommer arbetsuppgifter som minderåriga inte får utföra.
Hässleholms kommun tillämpar individuell och differentierad lönesättning enligt gällande avtal.Publiceringsdatum2026-06-12Om företaget
Inom omsorgsförvaltningen ger vi vård, stöd och omsorg till personer som är äldre, har en funktionsnedsättning eller som behöver hemsjukvård. Vi erbjuder även hälsofrämjande insatser och stöd till personer som vårdar och stöttar en närstående. Vårt mål är att de som behöver vård och omsorg i sin vardag ska kunna leva ett självständigt liv så långt det är möjligt.
Hässleholms kommun är en viktig knutpunkt i Sverige. Här möts människor för att leva, uppleva, arbeta och lära i en kommun präglad av nyfikenhet och utveckling. Hos oss får du ett meningsfullt och varierande jobb med utrymme att påverka och ta ansvar. Vi tror på din förmåga att skapa god service för de vi är till för. Tillsammans gör vi varandra bättre!
Välkommen att bli en av oss! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-11-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Hässleholms Kommun
(org.nr 212000-0985), https://www.hassleholm.se/
Nytorget 1 (visa karta
)
281 80 HÄSSLEHOLM Arbetsplats
Omsorgsförvaltningen, Funktionsnedsättning stöd och service Kontakt
HR
Emilie Nilsson of.rekrytering@hassleholm.se Jobbnummer
9960584