Timvikarier till Förskolan
Mälaröarnas Montessori, Ek. För. / Barnskötarjobb / Ekerö Visa alla barnskötarjobb i Ekerö
2025-12-27
, Botkyrka
, Salem
, Södertälje
, Huddinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Mälaröarnas Montessori, Ek. För. i Ekerö
Birkaskolan är en verksamhet med barn, 1-5 år i förskolan och elever i grundskolan. Skolans mål är att med hjälp av montessoripedagogiken, utveckla kreativitet, självtillit och lust att lära. Vi inrymmer hela vår verksamhet i en för oss helt nybyggd skola från läsåret 2025/2026.
I förskolan har vi ca 115 barn fördelade på 7 avdelningar.
VI har eget KRAV-certifierat tillagningskök.
Vår förskola erbjuder kontinuitet och trygghet i en inspirerande miljö, anpassad till barnens storlek och till dess utvecklingsnivå. Vi vill att varje barn, utifrån sina förutsättningar, skall växa och utvecklas till en självständig individ i sin egen takt. Barngrupperna är åldersblandade och de äldre barnen är förebilder och kan vägleda och vara till hjälp för de yngre.
Fri lek, natur och skapande aktiviteter är också en stor och viktig del av verksamheten.
Vi söker dig som vill arbeta som vikarie vid behov. Vi vill att du har god samarbetsförmåga, är flexibel och har ett positivt förhållningssätt. Du är i första hand utbildad till barnskötare eller har motsvarande bakgrund. Erfarenhet är meriterande men vi söker även dig som är intresserad av att börja arbeta med barns utveckling.
Intervjuer sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan annonsen löper ut. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-26
E-post: info@birkaskolan.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Vikarie Birkaskolans förskola". Arbetsgivare Mälaröarnas Montessori, Ek. För.
, http://www.birkaskolan.se
Björkuddsvägen 98 (visa karta
)
178 22 EKERÖ Arbetsplats
Birkaskolan - Mälaröarnas Montessoriskola Kontakt
Bitr.rektor
Charlotte Lagerblad Thörngren charlotte.lagerblad.thorngren@birkaskolan.se Jobbnummer
9664052