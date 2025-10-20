Timvikarier till förskola
Lerums kommun är känd för sina natursköna platser med sjöar och skog. Kommunen har 3 200 medarbetare och 43 000 invånare men räknar med att växa rejält inom de närmsta åren. Lerum ligger endast 20 minuters resväg från Göteborg och står idag inför en utvecklingsintensiv period med många spännande projekt på gång, allt ifrån skola till bostäder. Kommunen arbetar för att säkra både god service, hög välfärd och ett blomstrande företagsklimat.
Dagens Samhälle har dessutom nyligen utsett Lerum till vinnare i kategorin storstadskommuner (2025) - en utmärkelse som bygger på en omfattande jämförelse av 290 svenska kommuner inom bland annat skola, vård och omsorg, ekonomi, kultur och fritid, attraktivitet, näringsliv och framtidsfaktorer som digitalisering och civil beredskap. Vi är numera en Superkommun!
Vi söker timvikarier till Lerums kommuns förskolor.
Som timvikarie hos oss blir du anställd via Lerums kommuns Bemanningsenhet. Uppdragen gäller när ordinarie personal är frånvarande, vilket kan vara både vid kortare inhopp och längre vikariat.
Så fungerar det:
Du blir intermittent anställd och får löpande förfrågningar om arbetspass - ibland med kort varsel (samma dag), ibland med längre framförhållning. Du anger själv din tillgänglighet i vårt digitala bokningssystem, där du också kan anmäla intresse för specifika arbetspass.
Du kommer få arbetspass på olika skolor runtom i kommunen. Arbetstiderna är dagtid. Som tidigast börjar arbetspassen kl 6:30.Publiceringsdatum2025-10-20Arbetsuppgifter
Du är en förebild och ett stöd för våra elever samt hjälper till i deras utveckling genom att vägleda, motivera och göra gränsdragningar. Du interagerar med barnen och deltar i deras aktiviteter. Arbetet är varierat och till stora delar självständigt.
På förskola kommer du:
• hjälpa till vid samling
• följa dagens planeringen som ordinarie personal satt upp
• hålla i utomhus- och inomhusaktiviteter
• stötta barnen vid påklädning
• hjälpa till vid blöjbyten och toalettbesök
• ta eget ansvar för barngrupp vid rasterKvalifikationer
Vi söker dig som har lätt för sociala sammanhang och snabbt kan knyta kontakt med barnen. Du är företagsam där ansvar och initiativtagande är en självklarhet i ditt arbete. Du är trygg med självständigt arbete och har god förmåga att strukturera och driva arbetet framåt. I grupp är du den som är lyhörd, uppmärksam och samarbetar väl.
Vi ser gärna att du har gymnasieexamen. Erfarenhet från serviceyrken eller arbete där du hjälper/stöttar andra människor värderas högt. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
För att få arbeta med barn och ungdomar krävs ett utdrag från Polisens belastningsregister. Du beställer det själv via Polisens hemsida: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/digitalt-registerutdrag/
ÖVRIGT
Utvecklingen i Lerums kommun ska vara hållbar och vår styrning utgår från de globala målen i Agenda 2030.
Vi tror att våra olikheter berikar och utvecklar individen, verksamheten och samhället positivt. Som arbetsgivare arbetar Lerums kommun aktivt för jämställdhet och mångfald och mot all form av diskriminering och kränkande särbehandling.
Som anställd i Lerums kommun kan det förekomma krav på att använda personligt Bank-ID i tjänsten för legitimering i till exempel systeminloggning eller annan verifiering.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen ber vi dig skicka in din ansökan via den här länken, och inte via e-post eller pappersformat.
Varmt välkommen med din ansökan!
