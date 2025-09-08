Timvikarier till Ellagård HVB
2025-09-08
Amplius Omsorg är en vårdkedja som främst riktar sig mot kvalificerad utredning och behandling för barn med eller utan föräldrar, och kvinnor med eller utan barn. Vi söker nu vikarier till vårt HVB för familjer. Vi behöver extra personal både dag och natt, så det finns möjligheter att välja vad som passar just dig!
Om Ellagård
På Ellagård arbetar vi med utredning och behandling för familjer med barn upp till 16 år. Vi arbetar med problematik relaterad till anknytning, omsorg, trauman, våld i nära relation och neuropsykiatriska svårigheter - alltid med barnets perspektiv i fokus. Ellagård har 34 platser och vi erbjuder heldygnsvård med bemanning dygnet runt. Familjerna bor i eget rum eller lägenhet med självhushåll. På boendet finns gemensamma utrymmen och matsal där familjerna serveras hemlagade måltider. Vi har en stor trädgård med mycket plats för lek och bus. Arbetsgruppen består av verksamhetschef, enhetschef, behandlings- och utredningsansvarig, familjebehandlare, behandlingspedagoger, psykolog, terapeut, sjuksköterska. Vi har även en barnpsykiatriker kopplad till verksamheten.
Om rollen
Som vikarie kommer du att möta familjer utifrån deras specifika situation. Arbetet innebär att du stödjer, hjälper och ger trygghet till föräldrar och barn på ett hem för vård och boende (HVB). Vi arbetar utifrån socialtjänstens uppdrag enligt BBIC med varje barn som finns placerat hos oss.
Arbetet är varierande och ingen dag är den andra lik. I huvudsak utförs arbetet på boendet under den tid som placeringen pågår, men du kan även finnas med som stöd på fritiden, följa med till skola, BVC och vid umgänge med familj och nätverk. Arbetsuppgifterna kan innefatta allt från att möta barn i kris och hjälpa dem i stunden, till att laga mat, köra bil, utföra observationer, förstärka föräldraförmågor och utföra dokumentation. Arbetet nattetid innebär att skapa en trygg, säker och omvårdande miljö för våra familjer och bidra till att säkerheten upprätthålls enligt rutiner. Det ingår också lokalvård av allmänna ytor, förberedelse av sysslor för dagpersonal samt dokumentation i dina arbetsuppgifter.
Vi har behov av vikarier som kan jobba dagar, kvällar, helger och sovande jour eller vaken natt.
Om dig
Vi söker i första hand dig som studerar till behandlingspedagog, socialpedagog eller som studerat minst 4 terminer på socionomprogrammet. Men vi söker även dig som har minst två års erfarenhet från att jobba på HVB. Det är meriterande om du jobbat med vår målgrupp dvs familjer.
Du har ett starkt engagemang för utsatta grupper och stor förståelse för människor med olika förutsättningar. För att trivas i rollen behöver du vara trygg i dig själv, ha god samarbetsförmåga och även ha god förmåga att bygga relationer. Det är också bra om du är både riskmedveten och lösningsfokuserad eftersom arbetet ibland innebär en tuff psykosocial arbetsmiljö. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Dina kunskaper i svenska och engelska är goda. Ytterligare språkkunskaper är meriterande och även kunskaper i social dokumentation. Vi förutsätter att du har god datorvana. Körkort för personbil (B) är ett krav.
Söker du ett arbete där du kan göra skillnad, där du får jobba i ett företag som har höga kvalitetskrav och där utvecklings- och förbättringsarbete står högt på agendan? Vill du precis som vi göra det lilla extra och överträffa förväntningar? Välkommen med din ansökan!
På Amplius arbetar vi för en vidgad vård och omsorg. Därför lägger vi alltid mesta möjliga omtanke i våra behandlingshem. För vi tror på att ett grundat arbetssätt skapar trygga miljöer när de behövs som mest. Våra verksamheter bygger på lika delar kvalitet, professionalitet, genuinitet och genomsyras av engagemang.
Vi som är en del av Amplius har alla gedigen utbildning och mångårig, kvalificerad erfarenhet av att möta barn, unga och familjer i behov av HVB-hem, familjehem eller skyddade boenden - både som vårdgivare och som myndighetsutövare.
Så här söker du jobbet
Skicka in CV och personligt brev till ansokan@ampliusomsorg.se
. Ange vilka arbetstider du är intresserad av och märk ansökan "Timvik Ellagård". Vi genomför löpande urval under ansökningstiden, så tveka inte att skicka in din ansökan så snart som möjligt. Vi genomför digitala och fysiska intervjuer. För anställning hos oss, krävs utdrag ur belastningsregistret och misstankeregistret, som du tar med dig till fysisk intervju.
Vi ser fram emot din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-30
E-post: ansokan@ampliusomsorg.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Timvik Ellagård". Arbetsgivare Amplius Omsorg AB
(org.nr 559230-4769)
Ellagränd 5 (visa karta
)
243 72 TJÖRNARP Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Ellagård HVB Kontakt
Verksamhetschef
Katarina Sebelius 070-322 49 17 Jobbnummer
9497943