Timvikarier sökes till förskola
Kubelidens Montessoriförskola, Grundskola Och Fr / Barnskötarjobb / Höör Visa alla barnskötarjobb i Höör
2026-03-02
Kubelidens Montessoriförskola söker timvikarier
Kubelidens Montessoriförskola är en fristående verksamhet i natursköna Höör, med gångavstånd till tågstationen. Förskolan startade 1995 och präglas av trygghet, närhet och Montessoripedagogik i en lugn och inspirerande miljö.
Vi söker nu timvikarier som kan hoppa in vid behov i förskolan.
Om uppdraget
Som timvikarie hos oss kan arbetet innebära:
• Stöd i barngrupp
• Vikariat vid kortare frånvaro
• Samarbete med ordinarie personal i det dagliga pedagogiska arbetet
• Omsorg, lek och pedagogiska aktiviteter enligt Montessoripedagogiken
Uppdragen varierar i omfattning och kan ibland komma med kort varsel. Det passar dig som är flexibel och trivs med variation.
Vi söker dig som:
• Har ett genuint intresse för barns utveckling
• Är trygg, ansvarstagande och lyhörd
• Har god samarbetsförmåga
• Behärskar svenska väl i tal och skrift
• Har erfarenhet av arbete med barn (meriterande men inget krav)
• Erfarenhet av Montessoripedagogik är meriterande men inget krav
Vi erbjuder:
• En varm och stabil verksamhet utan vinstsyfte
• Engagerade och professionella kollegor
• En arbetsmiljö där relationer, trygghet och respekt står i centrum
• Timanställning vid behov
Ansökan
Skicka en kort presentation till
Caroline Weibull
Rektor förskola
E-postadress: caroline.weibull@kubeliden.se
Telefon: 072-404 20 04 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-20
E-post: caroline.weibull@kubeliden.se
Ringvägen 23 (visa karta
)
243 31 HÖÖR Arbetsplats
Kubeliden Montessori Förskola Skola & Fritidshem Jobbnummer
9772337