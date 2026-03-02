Timvikarier sökes till förskola

Kubelidens Montessoriförskola, Grundskola Och Fr / Barnskötarjobb / Höör
2026-03-02


Visa alla barnskötarjobb i Höör, Hörby, Eslöv, Perstorp, Svalöv eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Kubelidens Montessoriförskola, Grundskola Och Fr i Höör

Kubelidens Montessoriförskola söker timvikarier
Kubelidens Montessoriförskola är en fristående verksamhet i natursköna Höör, med gångavstånd till tågstationen. Förskolan startade 1995 och präglas av trygghet, närhet och Montessoripedagogik i en lugn och inspirerande miljö.
Vi söker nu timvikarier som kan hoppa in vid behov i förskolan.
Om uppdraget
Som timvikarie hos oss kan arbetet innebära:
• Stöd i barngrupp
• Vikariat vid kortare frånvaro
• Samarbete med ordinarie personal i det dagliga pedagogiska arbetet
• Omsorg, lek och pedagogiska aktiviteter enligt Montessoripedagogiken
Uppdragen varierar i omfattning och kan ibland komma med kort varsel. Det passar dig som är flexibel och trivs med variation.

Vi söker dig som:
• Har ett genuint intresse för barns utveckling
• Är trygg, ansvarstagande och lyhörd
• Har god samarbetsförmåga
• Behärskar svenska väl i tal och skrift
• Har erfarenhet av arbete med barn (meriterande men inget krav)
• Erfarenhet av Montessoripedagogik är meriterande men inget krav

Vi erbjuder:
• En varm och stabil verksamhet utan vinstsyfte
• Engagerade och professionella kollegor
• En arbetsmiljö där relationer, trygghet och respekt står i centrum
• Timanställning vid behov

Ansökan
Skicka en kort presentation till
Caroline Weibull
Rektor förskola
E-postadress: caroline.weibull@kubeliden.se
Telefon: 072-404 20 04

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-20
E-post: caroline.weibull@kubeliden.se

Arbetsgivare
Kubelidens Montessoriförskola, Grundskola och FR
Ringvägen 23 (visa karta)
243 31  HÖÖR

Arbetsplats
Kubeliden Montessori Förskola Skola & Fritidshem

Jobbnummer
9772337

Prenumerera på jobb från Kubelidens Montessoriförskola, Grundskola Och Fr

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Kubelidens Montessoriförskola, Grundskola Och Fr: