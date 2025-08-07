Timvikarier sökes i Hylte. ref. nr 258-2025
2025-08-07
Jobbet finns i Hyltebruk.
Nu söker jag efter timvikarier.
Mina assistenter hjälper mig att sköta hushållssysslor, hygien, aktivering och allt annat som får vardagen att fungera. Jag tycker om att bada, lyssna på musik och vara ute i naturen.
Jag har epilepsi, så erfarenhet av det är meriterande.
Jag har dubbelbemanning större delen av dygnet, så det är viktigt att du har lätt för att samarbeta och kommunicera med dina kollegor.
Du bör vara flexibel med tider och kunna rycka in med kort varsel t ex vid sjukfrånvaro.
Arbetstiderna är 24 timmars pass med jour, vardagar och helger.
Lön, ersättning och förmåner:
Individuell lönesättning. Fremias kollektivavtal för personliga assistenter.
Friskvårdsbidrag utgår med 3000kronor/år.
Bredvidgång och utbildning efter behov.
Ansökan ska innehålla: personligt brev, CV, referenser och lönekrav. Vi önskar se utdrag ur polisens belastningsregister vid eventuell anställning. Rekrytering kommer att påbörjas innan sista ansökningsdag. Vi ser gärna att du kan börja med kort varsel. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-06
E-post: jobbansokan@mejdej.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "258-2025". Arbetsgivare Mejdej-Kooperativet
301 04 HALMSTAD Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
MejDej-kooperativet Kontakt
Jennie Svensson 044-7815118 Jobbnummer
9449543