Timvikarier, socialjouren
2025-09-01
, Kungsör
, Västerås
, Strängnäs
, Hallstahammar
Trivs du med att arbeta i en snabb och föränderlig miljö, där din erfarenhet och kompetens används fullt ut för att ta snabba beslut? Vill du få bred erfarenhet genom möjligheten att arbeta inom vår länsjour? Vi söker dig med erfarenhet av myndighetsutövning, som vill arbeta som timvikarie hos oss!
Vårt uppdrag på Socialjour Sörmland är att efter kontorstid hantera akuta ärenden gällande barn, ungdomar och vuxna inom socialtjänstens ansvarsområde, Individ- och familjeomsorg. Inom Socialjour Sörmland arbetar sex erfarna socialsekreterare. Du har alltid minst en kollega i tjänst tillsammans med dig.Publiceringsdatum2025-09-01Arbetsuppgifter
Arbetet hos oss innebär att i akuta ärenden göra en skyddsbedömning, handlägga och verkställa beslut enligt SoL, LVU och LVM. I rollen ingår att bedöma ärenden som kommer in, inleda utredningar, samverka samt arbeta konsultativt med olika aktörer och myndigheter som finns runt medborgaren. Arbetet är beslutsintensivt där du ofta tar självständiga beslut.
Här får du handlägga alla typer av ärenden, även om barnärenden är vanligast. I arbetet ingår också att besöka familjer och deras nätverk. Vi arbetar mot sju av Sörmlands kommuner, i ärenden som inte kan vänta till nästa vardag. Kommunerna arbetar i olika verksamhetssystem som du kommer att ha läsbehörighet i. Dokumentationen sker i Viva (Eskilstuna) och ett annat verksamhetssystem som heter socialjour.se (samverkande kommuner). Här är det en stor fördel om du är en van systemanvändare.
Du kommer att jobba främst kvällar och helger samt ha beredskapstid på natten.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
* Socionomexamen. Du kan också vara beteendevetare med relevant påbyggnadsutbildning, där du har läst minst 30 kompletterande högskolepoäng (15 hp socialt arbete, 7,5 hp psykologi och 7,5 hp socialrätt).
* Aktuell erfarenhet från arbete av myndighetsutövning och utredning enligt SoL, LVU och LVM.
* B-körkort.
Det är meriterande om du har:
* Erfarenhet av att bemöta människor i utsatthet eller kris.
* Erfarenhet av dokumentation i olika system.
* BBIC-utbildning.
I tjänsten ingår beredskap nattetid med en inställelsetid till kontoret på 60 minuter. Det innebär att du behöver bo i Eskilstuna med omnejd, eller ha en ordnad sovplats de dagar du har beredskap.
Innan anställning kommer vi att begära utdrag ut belastningsregistret.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. En viktig del i rollen är att våga ta självständiga beslut även då
informationen är ofullständig. Självklart har du också ett engagemang för socialt arbete. För att trivas med arbetet tror vi att du är flexibel och lösningsfokuserad. Hos oss händer saker väldigt fort och då kan du behöva tänka om och ändra din planering samtidigt som du behåller lugnet. Vi har tät samverkan med arbetsledning, kollegor och samverkande aktörer så du behöver vara duktig på att kommunicera och samarbeta.
ÖVRIGT
Socialförvaltningen ansvarar för arbetet med att skapa social trygghet för barn, ungdomar och vuxna. Målet är att arbeta för att uppnå social uthållighet. Inom socialförvaltningen bedrivs kvalificerat och välutvecklat socialt arbete. Förvaltningens arbete innehåller både myndighetsutövning samt behandlande och stödjande insatser för barn, ungdomar, vuxna och familjer.
Vill du vara med och leda vägen?
Vi erbjuder en arbetsplats som går före och leder vägen i en av Sveriges mest hållbara kommuner. Tillsammans med kompetenta och engagerade medarbetare är du med och utvecklar Eskilstuna genom goda hållbara möten, vägledning och service. Genom ett aktivt och modigt medarbetarskap samt ett tillitsfullt och engagerat ledarskap är du med och driver förändring. Du gör skillnad för människor varje dag.
Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och arbetar för att våra arbetsplatser ska vara tillgängliga för alla.
Merparten av alla tillsvidareanställda i Eskilstuna kommun krigsplaceras. Om din tjänst berörs informeras du under rekryteringsprocessen. Det innebär att du har en skyldighet att tjänstgöra inom kommunen även under höjd beredskap.
I samband med intervju behöver du styrka ditt medborgarskap. Det kan du göra med pass alternativt personbevis tillsammans med ID-handling. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du uppvisa att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
Vi ber dig söka tjänsten via länken i denna annons. Det är viktigt att du är noggrann när du fyller i din ansökan eftersom den ligger till grund för vårt urval.
