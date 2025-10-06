Timvikarier personlig assistans | Tiohundra
2025-10-06
Vi söker personliga assistenter till flera av våra kunder i Norrtälje kommun!
Vill du kombinera arbete med den fantastiska känslan av att hjälpa andra? Vi söker nu dig som vill arbeta som personlig assistent och bli en del av en av våra verksamheter i Tiohundra.
Hos oss ges du möjlighet till ett lärorikt och meningsfullt jobb inom vård och omsorg. Ta steget in i en givande karriär och ansök redan idag - Välkommen!

Om tjänsten
Arbetet innefattar sedvanliga uppgifter som personlig assistent. På enheten jobbar du med brukare i behov av hjälp i vardagen i kundens hem. Tjänstgöring förläggs på vardagar och helg under dag, kväll samt natt. Möjlig placering är över hela Norrtälje Kommun då vi söker timvikarier till flera av våra kunder.
Dina arbetsuppgifter omfattar bland annat:
Hjälp vid fritidsaktiviteter Hälso- och sjukvårdsuppgifter
Social dokumentation
Personlig hygien
På- och avklädning
Samverkan med andra yrkesgrupper
Om dig
För den här tjänsten behöver du:
Goda kunskaper i svenska, både tal och skrift
Datorvana
Det är meriterande om du också har:
Erfarenhet från yrket
Kunskaper inom NPF och andra funktionsvariationer
Språkkunskaper i ukrainska
God vana med hästarKörkortskrav
Då du ersätter ordinarie personal ser vi att du som söker är pålitlig, självgående och kan be om hjälp när du behöver det. Vi ser att du har god samarbetsförmåga då teamet består av fler olika professioner och personligheter. I utmanade situationer är du lugn, stabil och kontrollerad samt fokuserar på rätt saker.
Du delar vår värdegrund som bygger på delaktighet, trygghet och respekt. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Om företaget
Hos oss får du som medarbetare en arbetsdag som är omväxlande och präglas av arbetsglädje medan du underlättar för våra kunder i deras hemmiljö.
Vi är en del av Tiohundra - det kompletta vårdbolaget i Roslagen. Genom att samla sjukvård och omsorg under samma tak är vi unika i Sverige. Med innovativa och effektiva arbetssätt skapar vi mervärde för patienter, brukare, närstående och medarbetare.
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.

Ersättning
