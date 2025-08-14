Timvikarier inom vård och omsorg
2025-08-14
Välkommen till oss på Hammarö!
Hammarö är en kommun med framåtanda och stark tillväxt som ligger vid Vänern omgiven av klippor och vatten. Många väljer att flytta till oss vilket gör att vi ständigt växer och utvecklas. Något som speglar allt som sker i vår kommun är närheten till staden, invånarna, vattnet och till varandra. Hos oss får du en arbetsplats mitt i vår vackra skärgård!
Inom socialförvaltningen arbetar du dagligen med att ge trygghet, kvalité eller stöd till våra invånare. Vi som arbetar här värdesätter det personliga mötet mer än något annat. I takt med att vi växer utvecklar vi naturligt våra verksamheter, förnyar våra lokaler och har en utvecklingsvilja. Vi finns till för att ge Hammaröborna en bättre vardag och att få varje människa att med egen kraft skapa ett bra liv.Publiceringsdatum2025-08-14Arbetsuppgifter
Vill du ha ett jobb som gör skillnad, med meningsfulla arbetsuppgifter och härliga kollegor?
Vi söker timvikarier till våra verksamheter!
Som timvikarie hjälper du till att täcka vid ordinarie personals frånvaro eller vid tillfälliga arbetstoppar. Du lägger dig tillgänglig och när ett behov uppstår som matchar din tillgänglighet så bokas du in för jobb.
Vi erbjuder arbete inom äldreomsorg, hemtjänsten, socialt stöd och funktionsstöd.
• Inom hemtjänst kan du jobba i någon av våra fem hemtjänstgrupper som jobbar dag- och kvällstid, eller utföra hemtjänstinsatser nattetid i nattpatrullen. Som medarbetare i hemtjänsten ger du god omvårdnad och social omsorg till våra brukare. Du hjälper och stödjer brukaren i det dagliga livet för att främja den funktionella förmågan.
• Inom funktionsstöd kan du arbeta på någon av våra gruppbostäder, dagliga verksamheter eller som personlig assistent. Här möter du personer med olika funktionsvariationer och finns där för att stötta och möjliggöra ett bra liv.
• Inom särskilt boende (SÄBO) kan du arbeta på någon av våra äldreboenden. Här träffar du våra äldre medborgare och bidrar till att underlätta deras vardag.
• Inom socialt stöd kan du arbeta på en gruppbostad eller boendestöd socialpsykiatri i någon brukares hem, där du finns för att stötta och möjliggöra ett bra liv.
Inför arbetet erbjuder vi dig introduktion och bredvidgång, samt den utbildning som krävs för tjänsten.
Arbetsuppgifterna är varierande utifrån vilket område och vilken eller vilka brukare man jobbar hos. Arbetstiderna varierar utifrån olika arbetsplatser och arbete förekommer på dag, kväll, natt och helg. Såväl vaken- som jour-natt förekommer på vissa arbetsplatser.Kvalifikationer
• Omvårdnadsprogrammet eller annan utbildning/erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdigt är önskvärd, men det är inte ett krav
• Du ska ha fyllt 18 år
• Erfarenhet från liknande verksamhet är meriterande
• B-körkort är ett krav inom vissa verksamhetsområden
• Du som söker ska ha ett trevligt bemötande och sätta individen i fokus
Vi lägger stor vikt vid din personliga lämplighet.
Urval och intervjuer sker löpande.
ÖVRIGT
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Hammarö kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat.
Varmt välkommen med din ansökan!
