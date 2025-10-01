Timvikarier inom äldreomsorg och funktionsstöd
2025-10-01
, Töreboda
, Götene
, Skövde
, Gullspång
Under hösten 2025 behöver äldre- och omsorgsförvaltningen fylla på med timvikarier till de olika verksamheterna.
Har du tid över och vill bidra till ett meningsfullt arbete för våra vård- och omsorgstagare? Kan du arbeta på oregelbundna tider?
Arbetsuppgifter
Ordinärt boende (hemvården)
Det finns nio olika områden inom ordinärt boende varav två innefattar landsbygd. Arbetet innebär att stötta personer med olika behov i deras hem. Arbetsuppgifterna är varierande och utgörs av exempelvis personlig omvårdnad, delegerade sjukvårdsuppgifter och serviceinsatser såsom tvätt, matlagning och social samvaro. Stora delar av arbetet utförs självständigt samtidigt som du har kollegor bara ett telefonsamtal bort.
Vård- och omsorgsboende/korttidsboende (äldreboende)
Det finns fem vård- och omsorgsboenden och ett korttidsboende där äldre brukare bor i sina egna lägenheter. Boendena har gemensamma utrymmen såväl inomhus som utomhus för samvaro och aktiviteter. Här arbetar du i team och arbetsuppgifterna utgörs bland annat av personlig omvårdnad, stötta vid matsituationer, delegerande sjukvårdsuppgifter och att aktivera de boende genom exempelvis pyssel, bingo, promenader och läsning.
Gruppbostad
Här bor brukare i egna lägenheter. Här arbetar du med att ge pedagogiskt stöd, omvårdnad och service som bidrar till ett meningsfullt, tryggt och utvecklande liv för personer med funktionsvariationer. I dina arbetsuppgifter ansvarar du för omvårdnad och stötta denne med personlig hygien, tvätt, måltider, städning, samhällskontakter och stöd vid fritidsaktiviteter. I arbetet används ofta alternativa kommunikationssätt som bilder, tecken och symboler.
Servicebostad
Är en mellanform mellan självständigt boende i egen lägenhet och en lägenhet i gruppbostad. Här ger du brukaren stöd utifrån dennes förutsättningar. Syftet är att erbjuda en grundtrygghet i vardagen där du fungerar som ett socialt stöd och hjälper de boende att få struktur i sin vardag.
Personlig assistent
I denna roll bistår du brukaren i hens dagliga livsföring. Arbetet är självständigt och kan ofta innefatta ofta stora omvårdnadsuppgifter såsom personlig hygien, förflyttningshjälp av lift, kateterspolning, PEG-hantering, sondmatning och användning av andningsmask. Du är brukarens förlängda arm i vardagen och arbetar personcentrerat på ett ansvarsfullt och inspirerande vis.
Daglig verksamhet
På daglig verksamhet arbetar deltagare med funktionsvariationer efter individuellt anpassade behov. Här finns deltagargrupper inom exempelvis kreativitet och skapande, kök, café, trädgård, dataspel, park och service/cykelgrupp. Du stöttar deltagarna i deras respektive aktiviteter och är behjälplig i måltidssituationer och vid behov även vid omvårdande uppgifter som personlig hygien.Kvalifikationer
Vi söker i första hand dig som har en avslutad eller pågående omvårdnadsutbildning, barnskötarutbildning eller annan likvärdig utbildning. Har du dessutom tidigare arbetslivserfarenhet inom omvårdnad och pedagogik är det meriterande. Alternativt söker vi dig med annan likvärdig erfarenhet av arbete med människor i behov av stöd eller erfarenhet från serviceyrken.
Som person är du väldigt positiv och lösningsorienterad, du är engagerad och nyfiken i arbetet samt har en hög ansvarskänsla. Vidare ska du vara lyhörd för vårdtagares behov och ha ett genuint intresse för att hjälpa andra människor. Det är väldigt viktigt att du kan samarbeta på ett bra sätt med andra kollegor och att du bidrar med arbetsglädje.
Du behärskar svenska språket i både tal och skrift för att du ska kunna kommunicera med brukare men även för att kunna dokumentera händelser och annan information i arbetet. Viss digital förmåga krävs också då mycket av arbetet - såväl ditt arbetsschema som dokumentationer, hanteras via appar.
Det är meriterande om du har körkort, likaså om du erfarenhet och kunskap om alternativa kommunikationssätt.
Vi kommer också att prioritera dig som är flexibel - både i att kunna arbeta inom flera områden men också dig som är flexibel gällande att arbeta på oregelbundna tider, dvs tjänstgöring både på dagtid, kvällar och helger. På vissa arbetsställen förekommer även nattarbete.
På grund av Arbetsmiljöverkets krav vid omvårdnadsarbete krävs det att du är 18 år.
När du gör din ansökan vill vi ha ett cv där dina tidigare meriter framgår. Det personliga brevet kan du däremot utesluta, istället får du besvara några urvalsfrågor. Under rekryteringsprocessen kommer vi ta referenser och innan erbjudande om timvikariat kommer vi att begära ett utdrag från belastningsregistret. Saknar du svenskt medborgarskap kräver vi att du i samband med intervju visar upp ditt arbetstillstånd.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och goda referenser.
Har du frågor kring timvikariat kontaktar du Resursenheten på 0501-75 51 00.
ÖVRIGT
Mariestad är framtidskommunen med tydlig riktning, vi ska växa! Här finns jobb, grön omställning, god kommunal service och framtidstro. Detta genomsyrar hela vår verksamhet.
Vi står i startgroparna för en mycket spännande resa med planerade storsatsningar inom flera områden. Etableringarna kommer att innebära stora möjligheter för platsen och organisationen att växa och utvecklas.
Vill du vara med och skapa drömlägen tillsammans? Bli en del av vårt lag när vi formar framtidens Mariestad!
Vi hanterar ansökningar digitalt via vårt rekryteringsverktyg. Ansökningar som inkommer via e-post eller pappersformat kommer inte att prioriteras. Vid en intervju ska du legitimera dig samt inför ett anställningserbjudande ber vi dig visa ett utdrag från polisens belastningsregister.
Ersättning

Enligt avtal.
