Timvikarier HVB
2026-03-09
Vi är ett företag som har en hundraårig vårdtradition bakom oss och utvecklat ett gott rykte att med hög kvalitet möta och stödja varje enskild individ att använda och utveckla sina resurser. Fogdaröd är en ekonomisk förening som drivs utan enskilt vinstintresse. Istället drivs vi av ett engagemang att bedriva en omsorg och en vård som vi alla kan vara stolta över.
Vi på HVB Gästgården söker nu nya timvikarier till vårt team. Vi är just nu inne i en spännande fas där vi på Fogdaröd prioriterar att utveckla en kvalitativ vård och behandling med evidensbaserade metoder på vårt HVB. Lika viktigt som det är att jobba utifrån ovanstående värdesätter vi att man gör detta med engagemang och mjuka värden gentemot våra ungdomar, uppdragsgivare, vårdnadshavare och till varandra i arbetsteamet.
Vi tar emot ungdomar 12-15 år med psykosocial problematik. Vår målgrupp är bred och kan innebära utåtagerande beteende, bristande känsloregleringsfärdigheter, avsaknad av trygg miljö hemma. Många av våra ungdomar har någon form av NPF-diagnos, ångestproblematik och traumatiska livshändelser. Vi tar emot på uppdrag av socialtjänsten från hela landet. Vi erbjuder ett tryggt och hemlikt boende med individuell behandling baserat på genomförandeplaner och individuella mål.
Vår psykologiska behandling utgår från KBT. Vårt mål med behandlingen är alltid att öka funktionella beteende och färdigheter samt skapa en värdefull tillvaro för våra ungdomar. Detta för att öka förutsättningarna att ge ungdomen möjligheter, strategier och resurser inför framtiden efter avslutad placering.
Vår personal har även kompetens och får fortlöpande utbildning inom tydliggörande pedagogik och lågaffektivt bemötande för att kunna jobba med förhållningssätt, bemötande, i samtal och anpassningar utifrån ungdomens behov.
HVB Gästgården är vackert belägen i en park med närhet till naturen. I den intilliggande skogen finns vackra vattendrag och motionsslingor som bidrar till en aktiv fritid. Vi har även ute- och innegym på området som ungdomarna har möjlighet att utnyttja. Vi åker även på utflykter som tar oss ut över hela Skåne.
I rollen som behandlingspedagog jobbar du med övergripande insatser i ungdomens vardag så som:
• Ansvara tillsammans med dina kollegor för en god struktur och att boendets rutiner eftersträvas och följs för att skapa en trygg och förutsägbar vardag för våra ungdomar.
• Stötta och jobba med insatser kopplat till ADL
• Planera och genomföra aktiviteter med ungdomarna
• Delta i pedagogiska måltider med ungdomarna
• Vid behov samverka med skola, vårdnadshavare och andra vårdinstanser
• Daglig journalföring
• Göra beteendeobservationer/kartläggning i vardagen tillsammans med teamet
• Du förväntas arbeta utifrån verksamhetens säkerhetsrutiner och riskbedömningar.
Vi söker personer med följande kompetens:
• Adekvat eftergymnasial utbildning på minst 2 år t.ex. socialpedagog/behandlingspedagog/socionom är meriterande.
• Erfarenhet av att jobba på HVB samt med ungdomar i liknande målgrupp som oss
• B-körkort, manuell växellåda
Det är meriterande om du har utbildning inom KBT, MI, lågaffektivt bemötande och tydliggörande pedagogik.
Vi eftersöker dig med följande personliga egenskaper:
• En trygg vuxen som kan skapa allians med ungdomarna baserat på behandling och skilja på privata/personliga gränser
• Ha goda färdigheter när det kommer till egen känsloreglering och relationer
• Vara självständig, känna trygghet i att utföra ensamarbete
• Hög samarbetsförmåga då vi värnar om ett tryggt och bra teamarbete där vi kompletterar och hjälper varandra utan prestige
• Hög förmåga till flexibilitet, problemlösning och perspektivtagande
• Öppenhet för att utvecklas, villighet att ta emot konsultation/handledning från kollegor
• Ett förhållningssätt och personlighet som präglas av nyfikenhet och icke dömande gentemot våra ungdomar, kollegor och de vi samverkar med
• Våga uttrycka dig när du behöver hjälp, stöd och se arbetet som ett ständigt lärande och utveckling
Tjänsten innebär oregelbundna arbetstider dag/kväll/helg inklusive sovande jour
Vi kallar till intervju löpande och tjänsterna kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag så vänta inte med att skicka in din ansökan.
Vi önskar att få CV samt personligt brev vid ansökan. Innan ev. anställning krävs utdrag från belastningsregister.
OBS. Vi har tidigare haft problem att återkoppla på mail på svar från andra sidor än Arbetsförmedlingen. Vänligen skicka ansökan direkt på mail, annars finns tyvärr risken att ni missar återkoppling. Märk mailet med "Timvikarie HVB"
Sista dag att ansöka är 2026-04-08
E-post: niclas.malmstrom@fogdarod.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Timvikarier HVB".
Norra Fogdarödsvägen 8 (visa karta
)
243 93 HÖÖR Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Fogdaröd omsorg, vård och skola Kontakt
Behandlingsamordnare
Ida Gustafsson ida.gustafsson@fogdarod.se 0725489503 Jobbnummer
9785248