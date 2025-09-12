Timvikarie-personlig assistent i Flen
2025-09-12
DVT Assistans har sedan starten 2005 anordnat personlig assistans åt människor med funktionsnedsättning. Vi arbetar runt om i Mellansverige utifrån ledorden Delaktighet, Värdighet och Tillgänglighet. Vi tror på individuella lösningar där kunden alltid är i fokus. Tillsammans möjliggör vi för människor med olika funktionsnedsättningar att leva som andra och själva bestämma över sina liv. I dag sysselsätter DVT ca 200 personliga assistenter.
Jag är en dam i Flen som söker en personlig assistent som kan arbeta hos mig som timvikarie omgående under hösten. Arbetspassen är måndag - söndag, dagtid. Arbetsgruppen består av tre personer som arbetar kontinuerligt hos mig. Alla har ett lösningsfokuserat tänk och är flexibla inför varandras behov.
Arbetet innebär att hjälpa mig med hygien, förflyttningar och hushållssysslor samt ibland kortare utflykter m.m.
Vi ser att du är kvinna och har uppnått ålder över 40 år och att du under åren har förskansat dig rejält med bondförnuft och livserfarenhet. Du behärskar svenska språket i tal och skrift . I vardagsarbetet är det mycket viktigt att du tar ansvar, passar tider och är noggrann. Bullbak är något som uppskattas. Personkemin kommer att vara avgörande vid rekryteringen.
Meriterande är erfarenhet av arbete med förflyttningshjälpmedel och lyft. Det är även bra om du har körkort och bil. Ersättning
