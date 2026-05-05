Timvikarie Vårdbiträde/undersköterska - Linné Hemvård i Gislaved
2026-05-05
Sommarjobb som gör skillnad - bli en del av Linné Hemvård i Gislaved
Vill du ha ett sommarjobb där du inte bara jobbar - utan faktiskt gör skillnad i människors vardag? Då kan detta vara sommarjobbet för dig.
Vi på Linné Hemvård söker engagerade och omtänksamma sommarvikarier till vår hemtjänst i Gislaved under perioden 1 juni - 31 augusti. Hos oss blir du en del av ett varmt team där trygghet, samhörighet och omsorg alltid står i centrum.
Om Linné Hemvård
Våra medarbetare gör skillnad - varje dag. Vi är en av regionens större privata aktörer inom hemtjänst och hemsjukvård och har verksamhet i Växjö, Ljungby, Värnamo och Gislaved.
Vår omsorg vilar på tre värdegrunder:
Enkel kommunikation Samhörighet På individens villkor
Vi möter människor med olika bakgrunder men med samma mål - att skapa trygghet, kvalitet och livskvalitet i vardagen.
Om tjänsten
Som sommarvikarie hos oss blir du en viktig del av våra omsorgstagares vardag. Arbetsuppgifterna anpassas efter din erfarenhet och introduktion.
Dina arbetsuppgifter kan bland annat vara:
Stöd i vardagen och hjälp med personlig omvårdnad Serviceinsatser i hemmet, såsom måltider och enklare städning Socialt stöd, närvaro och sällskap Att skapa trygghet och glädje genom ett respektfullt bemötande Efter introduktion och utbildning kan läkemedelsdelegering bli aktuell (den vanligaste delegeringen inom hemtjänsten)
Arbetstider: Varierande (morgon 7-16, kväll 13-21) Period: 1 juni - 31 augusti
Vi söker dig som:
Vill ha ett sommarjobb där du gör skillnad Är 18 år eller äldre B-körkort Har god svenska i tal och skrift Har en pågående utbildning inom vård och omsorg (meriterande) Är ansvarstagande, omtänksam och trygg i mötet med andra
Viktigt inför ansökan - belastningsregister
Utdrag ur belastningsregistret är ett krav för att kunna arbeta hos oss. Du behöver själv begära utdraget i samband med din ansökan. Detta går idag snabbt och smidigt via Kivra.
Det här erbjuder vi dig:
Lön enligt kollektivavtal Friskvårdsbidrag och personalaktiviteter Trygg introduktion, utbildning och stöd i arbetet Ett meningsfullt sommarjobb där du gör skillnad - varje dag Möjlighet till fortsatt arbete efter sommaren (timvikariat/deltid)
Ansökan
Ansök redan idag via vår karriärsida - intervjuer sker löpande. Rekryteringsprocessen hanteras av Workforce, och du blir anställd av Linné Hemvård.
Varmt välkommen till oss i Gislaved - tillsammans skapar vi trygghet och livskvalitet. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-31
Arbetsgivare Linné Omsorg AB
https://jobb.yfworkforce.com
Torggatan 10 (visa karta
)
332 32 GISLAVED
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
