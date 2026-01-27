Timvikarie undersköterska till Tujagården
Nu söker vi på Tujagården i Västerås undersköterskor som timvikarier till sommaren.
Nu söker vi på Tujagården i Västerås undersköterskor för vikariat och timanställningar.
Det här får du hos oss:
Positiva, glada och stöttande kollegor.
En coachande och stöttande chef som jobbar tillsammans med dig i vardagen.
Tydliga arbetssätt och rutiner som förenklar ditt jobb.
Utbildning som gör ditt arbete enklare, till exempel vårdhygien, bemötande vid demenssjukdom och ergonomi.
Förmånsportal med rabatter och erbjudanden.
Karriär- och utvecklingsmöjligheter.
Om Tujagården
Tujagården är ett somatiskt äldreboende med 36 lägenheter som ligger nära naturen och ett stenkast från Skiljebo centrum, så det är lätt att ta en promenad med våra boende. Vi arbetar med kontaktmannaskap och nära samarbete med vår sjuksköterska för bästa omvårdnaden till våra boende. Vi har en kock som lagar maten på vardagen och medarbetarna fixar middag och all mat på helgerna. Vi arbetar med konceptet "Mat som hemma" så vi bakar och gör det så hemtrevligt vi kan till alla måltider. Vi arbetar aktivt i trädgården för att locka boende att vara ute så mycket de kan och våra aktivitetsansvariga ser till att vi har meningsfulla och bra aktiviteter varje dag.
Du har en gruppchef som större delen av sin tid arbetar nära dig i verksamheten.
Här arbetar vi med djur i vården och har regelbundet besök av hundar.
Vi jobbar hela tiden för att hitta på nya, spännande aktiviteter tillsammans med och för våra boende.
Som undersköterska är du oerhört viktig!
Din uppgift är att ge livskvalitet. Med hjälp av dig kan våra boende behålla sitt levnadssätt och sina vanor. Du ser varje person och tolkar vad de behöver. Samtidigt lär du dig mycket om omvårdnad, åldrande och hur man bemöter människor.
Du står närmast den boende och har därmed en nyckelroll i teamet med sjuksköterska, arbetsterapeut och fysioterapeut. Du medverkar också vid teamträffar och skriver social dokumentation.
Med hjärtat på rätta stället
Hos oss får du arbeta i en stark kultur där vi drivs av vår vision: Vi gör världen lite bättre, en människa i taget. Det är oerhört viktigt att du delar vår vision och våra fyra värderingar:
Respekt: Hos oss har alla rätt till ett värdigt liv med såväl fysiskt, psykiskt som socialt välbefinnande.
Ansvar: Hos oss har vi medarbetare som vågar och vill och chefer som lyssnar och leder.
Enkelhet: Hos oss är det enkelt att påverka och att vara medarbetare eller kund.
Kunskap: Hos oss reflekterar vi, lär av varandra och tar tillvara allas kompetens
Tillsammans jobbar vi kontinuerligt med att säkra att värdegrunden genomsyrar vårt bemötande, både till varandra och alla som bor hos oss.
"Här finns bra och tydliga värderingar och mål som har guidat mig hela vägen för att kunna utföra mitt arbete på bästa sätt." Raquel Castaneda
Din erfarenhet och kunskap
Vi ser gärna att du är utbildad undersköterska och har arbetat några år inom äldreomsorgen. Goda kunskaper i det svenska språket i tal och skrift är ett krav. God datorvana samt erfarenhet av dokumentation är meriterande, men i övrigt är inte ditt CV det viktigaste. Om du delar våra värderingar och har rätt egenskaper, ger vi dig stöd och möjlighet att växa.
Vi tror att du:
• lockas av ett varierat arbete och tycker om att möta människor i olika situationer.
• är en kreativ person som vågar tänka själv och ta ansvar.
• trivs med att jobba i team och stötta dina kollegor.Publiceringsdatum2026-01-27Övrig information
Lön: Vi tillämpar individuell lönesättning Tillträdesdatum: april / maj Sista dag att ansöka är 1/3 2025 Registerkontroll: Utdrag ur belastningsregister skall uppvisas vid en eventuell anställning. Som en del av vårt arbetsmiljöarbete kan slumpmässiga drogtester förekomma. Har du frågor? Kontakta gärna:
Verksamhetschef Åsa Rosseland, asa.rosseland@vardaga.se
Observera att det inte går att ansöka via E-post. VÅR ADRESS: Tujagården, Cedergatan 11, 723 41 Västerås
Facklig kontakt: Kommunal, kommunal.seSå ansöker du
Välkommen att ansöka via knappen "Skicka ansökan" nedan. Vänta inte med att ansöka då vi gör urval löpande.
Inbjudan till chattintervju med Hubert AI
Som ett led i vårt arbete mot en rättvis och kompetensbaserad rekryteringsprocess har vi i denna process valt att samarbete med Hubert.ai
Efter ansökan kommer du att bjudas in till in en chatt-baserad intervju med vår virtuella rekryteringsassistent Hubert.
Genomför den gärna så fort du har möjlighet. Intervjun tar cirka 15 min att slutföra.
Kolla gärna denna artikel innan intervjun för tips och tricks: https://www.hubert.ai/insights/tips-och-rad-infor-din-forsta-hubert-intervju
Mer information om hur vi kommer behandla dina personuppgifter och dina rättigheter som registrerad hittar du här.
Om du blir kallad till en intervju behöver du kunna styrka att du har rätt att arbeta i Sverige, genom att uppvisa att du har medborgarskap inom EU/EES eller ett giltigt arbetstillstånd.
Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
