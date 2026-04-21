Timvikarie undersköterska till Trygg hemgång
2026-04-21
Enköpings kommun är arbetsplatsen för dig som vill vara med och skapa det långsiktigt goda samhället. Här får du möjlighet till personlig utveckling samtidigt som du får chansen att göra verklig skillnad för alla som lever och verkar i Enköping. Vi förutsätter att du är kompetent, vetgirig och redo att axla ett stort ansvar. Vilka goda idéer vill du vara med och förverkliga?
Vill du veta mer om Enköpings kommun som arbetsgivare? Titta in på vår jobb- och karriärwebb: https://enkoping.se/jobb
Inom Vård- och omsorgsförvaltningen gör du skillnad varje dag genom att arbeta nära människor och skapa en trygg och meningsfull vardag för Enköpingsborna. Tillsammans skapar vi en trygg och kvalitativ vård och omsorg för våra invånare.
3 plats(er). Publiceringsdatum2026-04-21Arbetsuppgifter
Vad innebär jobbet som undersköterska hos oss i sommar?
Som undersköterska i Trygg hemgång och Intensiv hemrehabilitering arbetar du nära människor som är i en viktig och ibland sårbar fas i livet när de precis kommit hem från sjukhuset eller återhämtar sig efter sjukdom. Ditt stöd gör stor skillnad, varje dag.
Du kan till exempel:
Ge individanpassad omvårdnad i hemmet
Stötta kunden i att återfå funktioner och självständighet
Arbeta motiverande och rehabiliterande utifrån uppsatta mål
Utföra delegerade hälso- och sjukvårdsinsatser
Dokumentera enligt gällande rutiner
Samarbeta tätt med arbetsterapeut, fysioterapeut, sjuksköterska och kollegor
Arbetet sker i kundernas egna hem runtom i hela kommunen vilket gör att du får både variation, ansvar och nära möten med människor.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
Är utbildad undersköterska med skyddad yrkestitel, eller har motsvarande kompetens genom erfarenhet
Behärskar svenska i tal och skrift
Är van vid att dokumentera digitalt via dator och telefon
Har B-körkort (du kör kommunens bilar i tjänsten)
Kan cykla och gå kortare sträckor i närområdet
Känner dig trygg i att möta människor i utsatta situationer
Kan arbeta självständigt i kunders hem, även under längre stunder
Är flexibel, lugn och trygg i föränderliga situationer
Arbetspass förekommer alla veckans dagar mellan 07:00 - 22:00.
Anställningsform: Sommarjobb / Feriearbete.
Varaktighet: 3-6 månader.
Provanställning kan komma att tillämpas.
Välkommen med din ansökan! För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt via länken för ansökan.
För att säkerställa trygghet för våra kunder inom Vård- och omsorgsförvaltningens verksamheter krävs att du uppvisar ett giltigt utdrag ur belastningsregistret innan anställning. Beställ gärna utdraget via Polismyndighetens webbplats i samband med att du skickar in din ansökan. Utdraget får vara högst sex månader gammalt och ska visas i oöppnat kuvert.
Vilken typ av utdrag beror på tjänstens inriktning:
Om du sökt tjänst som innebär arbete i hemmet med äldre och personer med funktionsnedsättning ska du beställa detta utdrag: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/arbete-i-hemmet-med-aldre-och-personer-med-funktionsnedsattning-e-tjanst/
Om du sökt tjänst som innebär arbete med barn med funktionsnedsättning inom LSS ska du beställa detta utdrag: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/
Om du sökt tjänst som innebär arbete i ledande befattning ska du beställa detta utdrag: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/arbete-till-en-ledande-befattning-inom-kommuner/
För övriga tjänster inom Vård- och omsorgsförvaltningen beställer du detta utdrag: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/kontrollera-dina-uppgifter-i-belastningsregistret/
Vi använder verksamhetssystemet Life Care, vilket kräver inloggning med Freja eID+. Du behöver därför ha eller skaffa Freja eID+. Mer information ges vid eventuell intervju.
Ansökningshandlingar omfattas av offentlighetsprincipen och kan lämnas ut efter sekretessprövning. Information om hur Enköpings kommun hanterar personuppgifter samt hur du söker med skyddad identitet kan du läsa på vår hemsida: https://enkoping.se/underwebbar/jobb-och-karriar-i-enkoping/jobba-hos-oss/var-rekryteringsprocess.html
Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.
Sista dag att ansöka är 2026-05-31
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Enköpings kommun
Enhetschef
Agneta Öztomsuk agneta.oztomsuk@enkoping.se 0171- 62 59 44
