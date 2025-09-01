Timvikarie till Vård och omsorg
2025-09-01
Vill du jobba som timvikarie inom vård och omsorg? Välkommen att lämna in din intresseanmälan till oss!
Vad kan vi erbjuda dig?
Vi erbjuder dig ett meningsfullt jobb där vårt huvuduppdrag är att ge bra service och trygghet till våra brukare genom att aktivera, stötta och ge dem god omvårdnad.
Som vikarie har du inflytande över dina arbetstider och möjlighet att kombinera studier med jobb.
Inom vård och omsorg har vi flera olika verksamheter som behöver timvikarier.
Funktionsnedsättning
Vill du vara en del av en verksamhet där brukarnas röster är kärnan i allt vi gör? Ta chansen att bli en del av vårt team! Vi erbjuder inte bara ett jobb, utan en möjlighet till meningsfullt arbete som påverkar människors liv på riktigt. Du kommer att vara en del av ett team där vi tillsammans strävar efter att stödja, stärka och motivera varje individ att ta kontroll över sin egen vardag och sitt liv. Hos oss får du inte bara en plats att arbeta på, utan en plattform för personlig och professionell utveckling. I ett engagerat arbetsklimat kommer du att få möjlighet att växa både som individ och som del av vårt samspelta team.
Så om du vill vara en del av något större och göra verklig skillnad i människors liv, väntar vi spänt på din ansökan!
Hemstöd
Inom detta område finns flera omväxlande arbeten och vi använder oss av välfärdsteknik av olika slag som ett stöd för att strukturera dagen. Verksamheterna som finns är:
• Hemtjänst/Trygg hemgång
• Nattpatrull/Trygghetslarm,
• Dag/Fritidsverksamhet,
• Korttids/Växelvårdsverksamhet
• Boendestöd.
Inom verksamheterna sker större delen av arbetet i den enskildes hem. Därför krävs körkort.
Äldreboende
Inom äldreboende möter du äldre brukare som behöver vård och omsorg och som bor på en avdelning tillsammans med andra brukare. Du ingår i ett arbetslag som tillsammans hjälps åt med de dagliga sysslorna och ordnar aktiviteter för brukarna. Det finns äldreboende och demensboende där vi använder välfärdsteknik som ett stöd i vardagen.
Vad söker vi hos dig?
Vi söker dig som trivs att jobba med människor. Som person är du serviceinriktad och har ett positivt förhållningssätt. Det är en förutsättning att du är flexibel eftersom dina arbetstider kan variera och ibland får du dina arbetspass med kort varsel. Våra verksamheter pågår dygnet runt, året om. Våra arbetstider är därför förlagda måndag till söndag, alla dygnets tider. Oavsett inom vilken verksamhet du kommer att jobba är det viktigt att du har ett intresse för att arbeta med människor som är i behov av vård och omsorg.
För att vara aktuell som timvikarie måste du
- ha fyllt 18 år
- ha en god förmåga att uttrycka dig på och förstå svenska, i både tal och skrift. Har du flerspråkig bakgrund rekommenderar vi att dina kunskaper i svenska motsvarar behörighet att läsa SVA Grund delkurs 2. Bifoga gärna intyg/betyg.
- kunna visa upp fotolegitimation
Vi ser gärna att du har körkort.
Upplysningar
Den inledande kommunikationen med dig kommer ske via mail och telefon-var därför extra vaksam på att dessa uppgifter blir rätt när du fyller i din ansökan!
Det är också viktigt att du fyller i intresseanmälan korrekt för att den ska kunna bedömas utifrån våra kriterier. Om uppgifter saknas eller är felaktiga finns en risk att din intresseanmälan inte beaktas.
För att hantera ansökningar använder vi Varbi. Om du av något skäl inte kan söka så (t.ex. skyddad identitet), vänligen ta kontakt med socialförvaltningens resursförmedling för alternativ sökväg.
Falköpings kommun
Falköpings kommun eftersträvar att vara en inkluderande arbetsgivare och värdesätter de kvalitéer som mångfald tillför våra verksamheter för att skapa en hållbar utveckling. Vår gemensamma värdegrund utgår ifrån att vi som medarbetare är till för Falköpingsborna. Vi erbjuder meningsfulla och viktiga arbeten, goda utvecklingsmöjligheter och ett gott arbetsklimat med engagerade kollegor. Ersättning
Timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-11
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/252". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Falköpings Kommun
(org.nr 212000-1744) Arbetsplats
Socialförvaltningen Jobbnummer
9484127