Timvikarie till ung man i Helsingborg
Libra Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Helsingborg Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Helsingborg
2026-06-04
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Vi söker nu timvikarie till en av våra brukare i Helsingborg. En fantastisk kille med skinn på näsan som med lite stöd och hjälp kan uppnå sin fulla potential och uppleva goda levnadsvillkor!
Om dig:
Vi ser gärna att du har erfarenhet av att arbeta som personlig assistent eller motsvarande. Du är orädd, har vilja och förmåga att lära dig medicinsk hantering och kroppsnära vård. Som person skall du vara pålitlig, stabil och kunna ta egna initiativ. Du skall kunna jobba ensam, men även vara en bra lagspelare då du kommer ingå i ett team hos kunden. Det är viktigt att du är social, glad, empatisk och en varm person, med förmåga att knyta an till kunden. Det är viktigt att du har goda kunskaper inom det svenska språket, både i tal och skrift.
Om kundens funktionsvariation
Kunden har utvecklingsstörning, epilepsi och cerebral pares.
Erfarenhet och kompetens
Vi värdesätter tidigare erfarenhet inom vård och omsorg, gärna som personlig assistent. En förmåga att intuitivt förstå och snabbt anpassa sig till kundens behov är avgörande.
Om tjänsten:
Arbetstiderna är förlagda dag, kväll, helg och dygn
Vi utför bakgrundskontroll.
Välkommen med din ansökan!
Vilka är vi?
Vi ingår i Hedera Assistans - en trygg, väletablerad och professionell aktör inom personlig assistans med hjärtat på rätt ställe. ❤️
Vi har ett av världens viktigaste jobb - att stötta de som behöver samhällets stöd allra mest! Och det är vi stolta över. Idag finns vi på ett flertal ställen i Sverige, men vår vision är att fortsätta växa i landet och stötta ännu fler till en berikande vardag. Inom Hedera Assistans finns Libra Assistans, Assistanspoolen och Livsanda Assistans. Här arbetar enastående människor med olika bakgrunder som förenas med energi och glädje för att förmedla livskvalitet. Tillsammans har vi en och samma ledstjärna - att handling, tanke och ord alltid ska överensstämma. Vår verksamhet är uppbyggd på en trygg och stabil värdegrund. Alla ska få möjlighet till självbestämmande, ett innehållsrikt liv med trygghet och ett gott mående. Att vi dagligen bidrar och skapar en meningsfull vardag för dessa människor gör oss både stolta och lyckligt lottade. Genom en genuin passion och med ett hjärta för såväl kunder som medarbetare bildar vi en välmående verksamhet som fortsätter att blomstra. Det är kärnan i organisation och vårt arbete.
Vi hoppas att just du vill bli vår nästa personliga assistent. Ansök redan idag, så hörs vi! ☺️ Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7019212-2035063". Arbetsgivare Libra Assistans AB
(org.nr 556694-1554), https://jobb.hederaassistans.se
Stattena Centrum 10 (visa karta
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254 44 HELSINGBORG Arbetsplats
Hedera Assistans Jobbnummer
9946871