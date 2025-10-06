Timvikarie till måltidservice
2025-10-06
Stenungsund, det goda samhället med framtidstro och utveckling med människan och naturen i centrum.
Stenungsunds kommun är en expanderande kustkommun med cirka 27 800 invånare, ett starkt näringsliv, boendemiljöer nära havet och goda kommunikationsmöjligheter. Kommunen har ett välutvecklat kultur- och föreningsliv samt bra förutsättningar för friluftsliv och rekreation. Helhet, öppenhet, delaktighet och insyn är kommunens ledord.
Kommunens vision är att vi ska bli 35 000 invånare år 2035. Stenungsunds kommun ingår i Göteborgsregionens kommunalförbund som är ett forum för samarbete och erfarenhetsutbyte samt i ett antal andra mellankommunala samarbeten.
Arbetsuppgifter
Till verksamhetsområdena måltidsenheten söker vi nu fler timvikarier som vill arbeta hos oss.Är du en glad och stresstålig person? Då har vi rätta uppdraget för dig! Sök till oss som måltidsbiträde i Stenungsunds kommun.Du kommer att arbeta som måltidsbiträde inom kommunensverksamheter och kommer därmed på ett naturligt sätta att ingå i vårt team, där vi tillsammans tar ett helhetsgrepp i våra arbetsuppgifter.Arbetstiden varierar stort och arbetspass kan komma med kort framförhållning eller var under längre sammanhängande period tex 1 vecka. Att vara timvikarie passar utmärkt att kombinera med studier eller andra sysselsättningar då du styr själv när och vilka dagar du kan arbeta genom att lägga dig tillgänglig i vårt program Time Care Pool.Kvalifikationer
Måltidsenheten arbetar gentemot förskola/skola och äldreomsorgen. Inom förskola/skola arbetar man måndag till fredag och arbetstiderna är varierande mellan 06.30-15.30. Inom äldreomsorg arbetar man mellan 07:00-15.30 alt 8-16.30, helgtjänstgöring kan förekomma, likaså röda dagar. I arbetsuppgifterna som måltidsbiträde ingår att medverka och biträda i berednings och tillagningsarbete, delta i servering, disk och städarbete.Måltidsbiträde:* B-körkort* Du har gått hotell-och restaurangprogrammet och/eller har motsvarande dokumenterade yrkeserfarenheter* Goda kunskaper i svenska både tal och skrift* God datorvana* Utdrag ur belastningsregistrethttps://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
tror att du som söker har ett brinnande intresse för service och god mat. Du vill utvecklas inom yrket, är flexibel, engagerad, kreativ, serviceinriktad, se möjligheter inte hinder, har god samarbetsförmåga och social kompetens.Meriterande är om du har kockutbildning/av arbetsgivaren bedömd motsvarande utbildning/yrkeserfarenhet. Även kunskap avseende special-, och allergikoster.Ansökningar tas enbart emot via vår annons. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-11
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C280837". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Stenungsunds kommun
(org.nr 212000-1298) Kontakt
Bemanningsadministratör
Christina Langemyhr bemanningsenheten.service@stenungsund.se 0303735051 Jobbnummer
9540952