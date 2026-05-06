Timvikarie till Mälardalens Behandlingscentrum
Serigmo Care Mälardalen AB / Behandlingsassistentjobb / Hallstahammar
2026-05-06
Serigmo care är ett omsorgsbolag som erbjuder tjänster inom HVB, Korttidsboende, Stödboende samt utslussningslägenheter för vuxna med olika former av beroendeproblematik. Många av våra klienter har också någon form av neuropsykiatrisk funktionsvariation eller lider av psykisk ohälsa. Vi arbetar även med förändring av kriminella tankemönster och beteenden.
Våra verksamheter är geografiskt belägna i Mälardalen, Västra Götaland samt i Skåne. Med våra olika verksamhetsområden vill vi erbjuda individanpassade helhetslösningar för att uppnå och etablera en drogfri livsstil, tryggt boende, en meningsfull sysselsättning och fritid.
Viktigt för oss är att alla våra verksamheter ska spegla ledorden:
Lyhördhet, Engagemang, Delaktighet och Omtanke.
Serigmo Care Mälardalens Behandlingscentrum är en är en tillståndspliktig verksamhet och har 21 platser för vuxna män och kvinnor i åldern 18-65 med missbruks/beroende-problematik. Många av våra klienter har också behov av att arbeta med kriminella tankemönster och beteenden.
Vi söker dig som är Behandlingspedagog, Socialpedagog eller har annan adekvat utbildning.
Önskvärt är också att du har erfarenhet av behandlingsarbete och en eller flera vidareutbildningar t.ex: ÅP, MI, CRA, KSL eller annan lämplig utbildning/kurs. Du är väl insatt i ett arbetssätt som utgår från KBT, vilken är den metod vi tillämpar. Du sätter klienten i fokus och har ett lågaffektivt bemötande.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
• Kontaktperson för placerade klienter
• Provtagningar, både gällande alkohol och narkotika
• Dokumentera enligt gällande lagstiftning och verksamhetens riktlinjer
• Kontakt med uppdragsgivare
• Efter delegering från sjuksköterska ge ut medicin
Arbetstiden är varierad och schemalagd med viss sovande jour, dock max 6 tillfällen/4 veckorsperiod. För tjänsten krävs även att du har B-körkort.
Vi erbjuder dig en stimulerande arbetsmiljö med både utmanande och utvecklande arbetsuppgifter. Vi värnar om en trygg och säker arbetsmiljö. Vi värdesätter dina personliga egenskaper, som gör att du kan skapa ett bra samarbetsklimat samt viljan att inspirera och utveckla. Du känner ett stort engagemang för våra klienter som vistas hos oss. Du är stresstålig och ansvarsfull, och ser möjligheter istället för problem. Som kollega är du flexibel och har god kommunikations- och samarbetsförmåga.
Vi fäster stor vikt vid personlig lämplighet. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-05
E-post: mariell.fransson@serigmocare.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Timvikarie".
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Serigmo Care Mälardalen AB
(org.nr 556430-2296) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Mälardalens Behandlingscentrum AB Kontakt
Samordnare
Lina Lilja lina.lilja@serigmocare.se Jobbnummer
