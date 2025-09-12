Timvikarie till kök
Strömstads kommun, Bemanningscentralen / Restaurangbiträdesjobb / Strömstad Visa alla restaurangbiträdesjobb i Strömstad
2025-09-12
, Tanum
, Dals-Ed
, Munkedal
, Bengtsfors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Strömstads kommun, Bemanningscentralen i Strömstad
Strömstads kommun är en liten och nära organisation där alla är viktiga och arbetar tillsammans för att leverera bästa möjliga service.
Bemanningscentralens uppdrag är att förmedla timvikarier till våra verksamheter inom grundskola, förskola, kök- och städverksamhet, särskilda boenden, Hemtjänst, Personlig Assistans, Boendestöd och LSS-verksamhet. Att arbeta som timvikarie är ett bra sätt att kunna kombinera arbete med studier eller få inblick i hur olika verksamheter fungerar och arbetar.Publiceringsdatum2025-09-12Arbetsuppgifter
Som timvikarie i kök hos oss i Strömstads kommun har du ett av Sveriges viktigaste jobb du bidrar till goda och näringsrika måltider för barn, ungdomar och äldre. Arbetet är meningsfullt och varierande där du gör verklig skillnad varje dag.
Du kan komma att arbeta i flera av kommunens verksamheter, till exempel förskolor, skolor och äldreomsorg. Exempel på arbetsuppgifter:
* Tillaga frukost, mellanmål och kvällsmål
* Assistera kocken
* Förbereda råvaror
* Diska och städa
* Hantera leveranser och lager
* Medverka i att egenkontroll och hygienrutiner följs
Arbetet utförs både självständigt och i team. Som timvikarie har du möjlighet att ange vilka tider du är tillgänglig och blir sedan bokad utifrån verksamhetens behov - en flexibilitet som gör det lätt att kombinera arbetet med din vardag.
För oss är det viktigt att våra gäster får en trevlig matupplevelse vilket du säkerställer i din roll genom att vara serviceinriktad och följa hygienrutiner.Kvalifikationer
Vi söker dig som är självgående och gillar att samarbeta. Det är naturligt för dig att anpassa dig efter verksamhetens behov under arbetsdagen. Med ett öppet och välkomnande sätt skapar du trivsel både för kollegor och gäster.
Om du har en utbildning inom kök eller har arbetat i kök är det fördelaktigt. Men vi söker också dig som har en vilja att lära dig något nytt. Vi lägger stor vikt på personlig lämplighet.
Det är meriterande om du har B-körkort och tillgång till bil.
Du behärskar svenska i tal och skrift.
Hos oss får du möjlighet att utvecklas i din yrkesroll, arbeta i olika kök och möta många människor. Ditt engagemang och din känsla för service bidrar till att skapa en trivsam vardag för andra. Känns detta som något för dig? Skicka in din ansökan redan idag!
ÖVRIGT
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C276577/2025". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Strömstads kommun
(org.nr 212000-1405) Arbetsplats
Strömstads kommun, Bemanningscentralen Kontakt
Bemanningscentralen support.bemanningscentral@stromstad.se 0526-19023 Jobbnummer
9505114