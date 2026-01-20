Timvikarie till Förskolan UTE Skövde

i Ur och Skur Ute Skaraborg, Ekonomisk Fören / Barnskötarjobb / Skövde
2026-01-20


Vi söker dig som har erfarenhet av att arbeta i förskola och har möjlighet att jobba vid behov när ordinarie personal är frånvarande.
Förskolan I Ur och Skur UTE i Skövde ligger i anslutning till naturreservatet Ulveksbackarna. Förskolan har ca 100 barn och ca 20 anställda. Vi är en förskola som tar tillvara olika ute- och innemiljöer i det pedagogiska arbetet för att ge våra barn roliga, utvecklande och meningsfulla upplevelser.
Förskolan I Ur och Skur UTE drivs av en ekonomisk förening. Allt eventuellt överskott återinvesteras i verksamheten.
Vi söker nu dig som via timvikariat är intresserad av att jobba med barn och vara ute i naturen.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-01
E-post: ansokan@forskolanute.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Timvikarie i barngrupp".

Arbetsgivare
i Ur och Skur Ute Skaraborg, Ekonomisk Fören, http://www.forskolanute.se

Arbetsplats
Förskolan I Ur och Skur UTE Skövde

Kontakt
Rektor
Maria Karlsson
ansokan@forskolanute.se
0704536018

Jobbnummer
9695613

