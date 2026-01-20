Timvikarie till Förskolan UTE Skövde
i Ur och Skur Ute Skaraborg, Ekonomisk Fören / Barnskötarjobb / Skövde Visa alla barnskötarjobb i Skövde
2026-01-20
, Tibro
, Tidaholm
, Götene
, Skara
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos i Ur och Skur Ute Skaraborg, Ekonomisk Fören i Skövde
, Hjo
eller i hela Sverige
Vi söker dig som har erfarenhet av att arbeta i förskola och har möjlighet att jobba vid behov när ordinarie personal är frånvarande.
Förskolan I Ur och Skur UTE i Skövde ligger i anslutning till naturreservatet Ulveksbackarna. Förskolan har ca 100 barn och ca 20 anställda. Vi är en förskola som tar tillvara olika ute- och innemiljöer i det pedagogiska arbetet för att ge våra barn roliga, utvecklande och meningsfulla upplevelser.
Förskolan I Ur och Skur UTE drivs av en ekonomisk förening. Allt eventuellt överskott återinvesteras i verksamheten.
Vi söker nu dig som via timvikariat är intresserad av att jobba med barn och vara ute i naturen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-01
E-post: ansokan@forskolanute.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Timvikarie i barngrupp". Arbetsgivare i Ur och Skur Ute Skaraborg, Ekonomisk Fören
, http://www.forskolanute.se Arbetsplats
Förskolan I Ur och Skur UTE Skövde Kontakt
Rektor
Maria Karlsson ansokan@forskolanute.se 0704536018 Jobbnummer
9695613