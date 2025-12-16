Timvikarie till förskolan
Vi söker dig som vill vara med och forma morgondagens Ale. Hos oss är du med och levererar service och tjänster av bästa kvalitet till Aleborna. Tillsammans skapar 2 500 medarbetare ett Ale, kommunen som fokuserar på invånarna och deras behov. Bli en av oss!
Om arbetsplatsen
Du har möjlighet att arbeta på en eller flera förskolor och du har stora möjligheter att själv bestämma över när du vill arbeta förutsatt att det överensstämmer med det behov som förskolorna har av vikarier.Publiceringsdatum2025-12-16Dina arbetsuppgifter
Exempel på arbetsuppgifter; läsa en bok, delaktig i måltidssituationen, aktivera och leka med barnen ute och inne med mera. Som vikarie står du själv för dina arbetskläder som ska fungera både ute och inne. Tänk på att förskolorna är ute i alla väder.
Vi erbjuder dig ett flexibelt, meningsfullt och roligt arbete!!Kvalifikationer
Det är viktigt att du har ett genuint intresse för att arbeta med barn. Som person är du självständig, ansvarsfull och lyhörd, du kan anpassa ditt arbetssätt efter verksamheternas behov och du är tydlig i din kommunikation.
Du ska ha fyllt 18 år
Du ska kunna prata och förstå svenska i tal och skrift.
Vi har som krav att du som vikarie kan arbeta minst 8-10 dagar per månad, gärna mer.
Vi söker dig som är utbildad barnskötare, läser barn- och fritidsprogrammet eller har annan likvärdigt pedagogisk utbildning. Men även du som har annan erfarenhet eller intresse av att arbeta med barn är välkommen med en ansökan.
Tidigare erfarenhet från arbete eller praktik inom förskolan eller annat arbete med människor är mycket meriterande.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Övrig information
Observera att vi inte har behov av sommarvikarier. Intervjuer kommer ske löpande digitalt och i sista skedet en genomgång som är på plats. För att arbeta inom skola/barnomsorg krävs att du har ett giltigt utdrag (högst ett år gammalt) från belastningsregistret . Ansökan hittar du i länken nedan.https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
För dig som inte är medborgare inom EU/EES-området krävs arbetstillstånd. Detta gäller inte dig som har permanent uppehållstillstånd. Arbetstillståndet ska uppvisas vid intervjutillfället.
Har du skyddade personuppgifter ska du INTE söka via systemet utan kontakta rekryteringsansvarig för hantering av din ansökan.
För att underlätta rekryteringsarbetet ber vi dig att bifoga relevanta intyg och betyg för tjänsten du söker samt vid eventuell intervju ha möjlighet att uppvisa giltig ID-handling. Vi har endast möjlighet att ta emot ansökningar via Varbi.
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund. Vill du veta mer om hur det är att arbeta i Ale kommun? Läs mer här: https://ale.se/om-kommunen/jobba-i-ale-kommun.html
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv.
Dina personuppgifter behandlas i Varbi under rekryteringsprocessen och i den utsträckning detta är nödvändigt för att uppfylla lagstiftningen. Ansökan raderas 24 månader efter avslutande av rekrytering. Om du har ett Varbi-konto kan du använda redigeringen av din profil för att radera, ladda upp och redigera information. Kontakta annars Ale kommun.
Vi vill upplysa om att din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen. Ersättning
Timavlönad Så ansöker du
