Timvikarie som Kock eller Måltidsbiträde
Enköpings kommun Teknik- och serviceförvaltningen / Restaurangbiträdesjobb / Enköping Visa alla restaurangbiträdesjobb i Enköping
2026-08-05
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Vill du arbeta med frågor som påverkar människors vardag – varje dag?
I Enköpings kommun får du vara med och utveckla ett samhälle som fungerar i vardagen – för invånare, näringsliv och besökare. Här kombinerar vi långsiktighet med handlingskraft och ger dig möjlighet att påverka utvecklingen i en växande kommun.
På Teknik- och serviceförvaltningen ansvarar vi för det som får Enköping att fungera – från vatten och vägar till offentliga miljöer och service. Vi planerar, bygger och förvaltar med fokus på hållbarhet, kvalitet och helhet. Vårt uppdrag omfattar bland annat fastigheter, allmän plats, vatten och avlopp samt måltidsservice.
Måltidsservice ansvarar för att varje dag servera goda, näringsrika och hållbara måltider till barn, elever och äldre inom Enköpings kommun. Genom kvalitet, service och hållbara arbetssätt bidrar vi till hälsa, trivsel och goda måltidsupplevelser.
Du blir en del av teamet som varje dag lagar och serverar måltider till barn, elever och äldre i kommunen – med fokus på kvalitet, hållbarhet och matglädje.
Vi på Måltidsservice söker nu Kockar och Måltidsbiträden till vår vikarie pool.
5 plats(er). Publiceringsdatum2026-08-05Arbetsuppgifter
Är du morgonpigg och tycker om att jobba med service?
Vi söker nu drivna, engagerade och motiverade timvikarier till Måltidsservice.
Som timvikarie är du en oerhört värdefull del av vår arbetsgrupp. Vi är 90 medarbetare som arbetar inom 30 kök så behovet av ansvarsfulla timvikarier är stort. Som timvikarie blir du erbjuden att ersätta ordinarie medarbetare vid planerad eller akut frånvaro.
Som vikarierande köksbiträde består dina arbetsuppgifter bland annat av disk, städ, servering, salladsberedning, varuplockning och beredning av frukost, lunchtillbehör och mellanmål.
Som vikarierande kock arbetar med samtliga arbetsuppgifter inom storkök inklusive matlagning och tillagning av specialkoster. Du ska kunna arbeta självständigt och ta ansvar för planering och egenkontroll.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
• Utbildning som köksbiträde/kock eller arbetslivserfarenhet inom relevant yrke
• Om du har körkort och tillgång till bil så är det en fördel
• Goda kunskaper i svenska i både tal och skrift krävs då vi hanterar specialkost
Du är stresstålig och flexibel med god förmåga att ta emot och arbeta efter olika verksamheters instruktioner. Viktigt att kunna och ta del av Måltidsservice egenkontrollprogram och efterfölja detta.
För denna tjänst är uppvisande av giltigt utdrag ur polisens belastningsregister en förutsättning för anställning.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet:, tillträde: Enligt överenskommelse.
Varmt välkommen med din ansökan!
På Teknik- och serviceförvaltningen i Enköpings kommun arbetar vi för att skapa en hållbar och väl fungerande vardag både idag och i framtiden. Med ansvar för fastigheter, allmän plats, VA, måltidsservice och servicefunktioner är vi en nyckelspelare i kommunens utveckling. Hos oss får du möjlighet att påverka, samarbeta och bidra till att nå en hållbarare och attraktiv kommun.
I samband med intervju behöver du styrka ditt medborgarskap. Det kan du göra med pass alternativt personbevis tillsammans med ID-handling. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du uppvisa att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
Dina ansökningshandlingar omfattas av offentlighetsprincipen och kan därför komma att lämnas ut som allmän handling efter en sekretessprövning. Vill du veta mer om hur Enköpings kommun generellt sett hanterar personuppgifter så finns mer information på vår hemsida.
För dig som har skyddad identitet så finns information om hur du söker tjänsten via länken nedan och under rubriken "hantering av personuppgifter" https://enkoping.se/foretag-och-arbete/jobba-i-enkoping/kommunen-som-arbetsgivare.html
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C338123". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Enköpings Kommun
(org.nr 212000-0282)
745 80 ENKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Enköpings kommun Teknik- och serviceförvaltningen Kontakt
Enhetschef
Gunilla Pernling +46171625110 Jobbnummer
10022423