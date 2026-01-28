Timvikarie, Personlig assistent.
2026-01-28
, Vännäs
, Nordmaling
, Vindeln
, Robertsfors
Är du positiv och lyhörd till att hjälpa andra i vardagen, har du dessutom en unik ansvarskänsla?
Vi behöver en engagerad kvinnlig personlig assistent till en kvinna i Holmsund som behöver hjälp med allt i sin vardag.
Vi söker dig som har stora möjligheter att hoppa in med kort varsel och gärna har en längre arbetslivserfarenhet med sig. Här är det extra viktigt med lugn och ro och känna in vad kunden behöver i stunden.
Med tydliga rutiner arbetar du aktivt med kundens behov i hemmet och vid aktivitet. Vi ser därav att du är van att arbeta efter rutiner och därtill har hög arbetsmoral och ansvarskänsla. Medicin och insulin Delegering krävs.
Arbetstider: Dag-,kvälls- och helgspass samt väntetid på natten
Språkkrav: tala och skriva svenska obehindrat.
Tryggheten mellan dig och kunden samt i dina arbetsuppgifter, säkerställs genom introduktionspass.
Intervjuer sker löpande varvid tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
Välkommen in med din ansökan!
Företagsinformation
Inkludera assistans i Sverige AB tidigare MR Assistans grundades år 2015 och jobbar hårt för sina kunders rättigheter och sina anställdas status i samhället. Hållbarhet gäller inte bara luften vi andas, bilarna vi kör eller energislagen vi använder. Hållbarhet är så mycket mer än så och omfattar oss alla. Vi vill verka för hållbar omsorg, för hållbara arbetsplatser och -villkor och för ett hållbart och ansvarsfullt välfärdssystem där privata och kommunala aktörer agerar tillsammans med myndigheter mot ett gemensamt mål: en hållbar välfärd.
Med tydlighet och transparens inom både kvalitet, ekonomi och miljöpåverkan vill vi leda utvecklingen av en ny, ansvarstagande branschrörelse. Vi vill att varje människa ska kunna känna sig trygg med att det finns en god välfärd, inte bara idag utan även i framtiden. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Inkludera assistans i Sverige AB
(org.nr 559019-7942), https://inkludera.tidvis.se/lediga_tjanster
Kungsängsvägen 27 (visa karta
)
753 23 UPPSALA Arbetsplats
Inkludera Assistans Kontakt
Uppdragschef
Monika El Harbiti monika.elharbiti@inkluderaassistans.se 010-146 88 65 Jobbnummer
9710218