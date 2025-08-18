Timvikarie Nytida stödboende Örebro
2025-08-18
Nu söker vi en boendestödjare till vårt team på Nytida stödboende i Örebro. Vi erbjuder ett utvecklande jobb där du är med och gör skillnad!
Vi söker en timvikarie då vi har behov av vikarie vid sjukdom och ledighet. Hos oss jobbar man dygn med sovande jour. Inom Nytida är vi i ständig utveckling. Hos oss kan du växa som person samtidigt som du gör skillnad för andra. Vår kultur genomsyras av våra värderingar - respekt, ansvar, enkelhet och kunskap.
Om Nytida Stödboende Nytida Stödboenden tar emot ungdomar med problematik kring missbruk, självskada, kriminalitet, olika diagnoser eller som av andra orsaker inte kan bo hemma och placeras av socialtjänsten. Ungdomarna är mellan 16-20 år och är i behov av vägledning, guidning, stöttning och pushning för att komma vidare i livet. Ungdomarna bor i en egen lägenhet och i samma fastighet finns en lägenhet där personal utgår från.
Om rollen I rollen som boendestödjare utgår du från de boendes individuella behov och önskemål och ger stöd i det dagliga livet utifrån ett pedagogiskt förhållningssätt. Som boendestödjare stöttar du ungdomar som bor i egna lägenheter. Det innebär allt från tvätt, städ, matlagning tillsammans med ungdomen, etc. Allt för att ungdomen skall komma vidare i vuxenlivet. Vi finns till hands för att guida, vägleda och stötta ungdomen till ett mer självständigt liv när dom tar steget in i vuxenlivet. En viktig del i arbetet är att stimulera och motivera den boende till att utveckla sina förmågor. I dina uppgifter ingår att dokumentera och planera utifrån genomförandeplaner. Vi samarbetar tätt med öppenvården som stöttar ungdomarna i allt utanför hemmet. Din erfarenhet och kunskap Utbildningskrav; behandlingspedagog, socialpedagog eller annan likvärdig utbildning.
Erfarenhet av arbete med ungdomar
Körkort är ett krav
God svenska i tal samt skrift, andra språkkunskaper är merit
Utdrag från polisregistret krävs innan anställning
Vi söker dig som har erfarenhet av liknande arbete med ungdomar. Som person är du självständig, prestigelös, samarbetsvillig samt har lätt att få kontakt med andra människor. Viktigt är att du är trygg, stabil och har god människokännedom. Vi lägger även stor vikt kring bemötande av ungdomar, kollegor och medmänniskor. Du ska kunna arbeta kvällar och nätter då arbetspassen är dygnspass, vi har sovande jour.
Du ser möjligheter, har en positiv grundsyn och ett starkt engagemang för människor. Arbetet kräver att du är ansvarskännande och har en personlig mognad. Du delar med dig av dina kunskaper och erfarenheter till dina kollegor och ser som självklart att bidra till ett positivt arbetsklimat. Du har god datorvana samt erfarenhet av dokumentation.
Det här får du hos oss:
Förmånsportal med rabatter och erbjudanden
Coachande och stöttande chefer nära dig
En gemensam pedagogik för att ge den bästa omsorgen och stödet till våra omsorgstagare
Kollektivavtal samt tillhörande försäkringar
Karriär- och utvecklingsmöjligheter
Övrigt Anställningsform: Visstidsanställning/timvikariat
Lön: Vi tillämpar individuell lönesättning Tillträdesdag: Snarast Sista dag att ansöka är 2025-09-15 För mer information kontakta:
Victoria Östlin, Enhetschefvictoria.ostlin@nytida.se
Telefonnummer: 070 962 43 51
Facklig kontakt: Kommunal Telefonnummer: 010-442 90 32
Ansökan Välkommen att ansöka via knappen "Skicka ansökan" nedan. Vänta inte med att ansöka då vi gör urval löpande. Vill du läsa mer om hur det är att jobba inom Nytida klicka här.
Nytida ger stöd till barn, unga och vuxna för hela livets behov inom funktionsnedsättning och psykosocial problematik. Vi erbjuder boende, daglig verksamhet, stöd till individ och familj samt skola på cirka 400 enheter runt om i landet. Vi ska vara kvalitetsledande i allt vi gör och vår vision är att göra världen lite bättre, en människa i taget. Våra medarbetare arbetar med varje persons livskvalitet och trygghet i fokus. Nytida ingår i företagsgruppen Ambea. www.nytida.se Ersättning
