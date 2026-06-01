Timvikarie kommunvägledare
2026-06-01
Välkommen till Smedjebackens kommun!
Våra styrkor är prestigelöshet, dialog och korta beslutsvägar. Som medarbetare hos oss blir du en viktig samhällsbyggare, någon som gör skillnad. Vi är övertygade om att vi tillsammans kan leva upp till vår värdegrund där välkomnande, engagemang, trygghet och framtidstro är ledord. Smedjebacken erbjuder bra boende och våra många föreningar, eldsjälar och entreprenörer bidrar till livskvalitet, sammanhållning och levande traditioner i hela kommunen.
Medborgarservice
Som kommunvägledare tillhör du avdelningen för Medborgarservice och kommer att arbeta i kommunens växel, där du hanterar inkommande telefonsamtal från medborgare, företagare och interna medarbetare. Du vägleder, svarar på enklare frågor och kopplar samtalen vidare till rätt person eller verksamhet inom kommunen. Arbetet sker på plats i kommunhuset i Smedjebacken. Eftersom behovet styrs av korttidsfrånvaro innebär det att du som timvikarie behöver ha möjlighet att inställa dig för arbete med kort varsel.Publiceringsdatum2026-06-01Dina arbetsuppgifter
Som kommunvägledare arbetar du med att ge vägledning, svara på frågor och lämna information om kommunens verksamheter till medborgare och anställda inom Smedjebackens kommun. Du arbetar utifrån en helhetssyn med fokus på att ge bästa bemötande och service i varje kontakt. Telefon, mejl och vår hemsida är ditt främsta arbetsredskap.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
Ta emot, besvara och vidarekoppla inkommande telefonsamtal via vårt växelsystem.
Ge service och information på ett tydligt och vänligt sätt.
Hantera förekommande administrativa uppgifter kopplade till växelfunktionen.Kvalifikationer
Slutförd gymnasieutbildning.
God datorvana och förmåga att snabbt sätta dig in i nya system.
Du uttrycker dig mycket väl på svenska i både tal och skrift, samt kan hantera samtal på engelska.
Tidigare erfarenhet av arbete i telefonväxel, kundtjänst eller annat serviceyrke är starkt meriterande.Dina personliga egenskaper
För att trivas i rollen tror vi att du är en person som genuint uppskattar kontakten med andra människor. Du har förmågan att behålla ett lugnt och professionellt bemötande även när det är högt tempo i växeln. Du är flexibel, serviceinriktad och har lätt för att samarbeta.
Vi erbjuder
Tillträde snarast eller enligt överenskommelse. Urvalsprocessen och intervjuer kan komma att påbörjas innan ansökningstidens slut.
Vi erbjuder en arbetsplats i en välkomnande kommun med engagemang, trygghet och framtidstro. Vi tror på dialogen som verktyg för utveckling och värnar om korta beslutsvägar och prestigelöst förhållningssätt. Arbetsmiljöarbetet står i fokus där målsättningen är att arbetslivet ska vara hållbart, hälsosamt och tryggt för alla medarbetare. På https://www.smedjebacken.se/arbete-och-naringsliv/formaner.html
kan du läsa mer om de förmåner vi erbjuder.
Varmt välkommen med din ansökan!
Övrig information
I samband med anställningserbjudande kommer kandidaten som erbjuds tjänsten att behöva styrka sitt medborgarskap. Det kan personen göra med pass alternativt personbevis tillsammans med ID-handling. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du uppvisa att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantag från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
Vi undanber oss vänligt men bestämt all kontakt med annonsörer och bemanningsföretag i rekryteringsprocessen då urval av rekryteringskanaler redan bestämts för denna rekrytering.
Läs mer på https://www.smedjebacken.se/kommun-och-politik/politik-och-demokrati/insyn-och-rattigheter/gdpr.html
om hur vi hanterar dina personuppgifter enligt GDPR. All rekrytering sker digitalt och via vår externa länk till rekryteringssystemet Webcruiter. Vid problem av registrering av CV, var god kontakta Webcruiter Support via https://talentech-support.freshdesk.com/sv-SE/support/login/new.
Om du har skyddade personuppgifter, kontakta personalavdelningen genom kommunens växel så får du hjälp med din ansökan.
Kontaktinformation
Niklas Sjödin, Kvalitet- och kommunikationschef, 0240-660 115, niklas.sjodin@smedjebacken.se
Facklig företrädare Vision, Nås via kommunens växel, 0240-660 000
Vasagatan 17
777 81 Smedjebacken
Viktig information:
Arbetsgivare: Smedjebackens kommun
Ref.nr: 5135900984
Vikarie
Sista dag att ansöka är 2026-06-29
