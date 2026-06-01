Personlig assistent ca 75% utanför Piteå
God Assistans bedriver personlig assistans för kunder över hela Sverige. Vi är ett företag med stort hjärta och hög kompetens som brinner för det vi gör och har lång erfarenhet inom assistans. Att värna om våra medarbetare och förenkla tillvaron för våra kunder är kärnan i vår verksamhet som kännetecknas av personligt bemötande, hög tillgänglighet och snabb service. Läs gärna mer om oss på vår hemsida: www.godassistans.se
Personlig assistent sökes - fast schemarad 75 %
Vi förstärker nu vårt team och söker dig som vill arbeta som personlig assistent åt en kund med omfattande stödbehov som bor tillsammans med sin familj i en ort norr om Piteå. Tjänsten är en fast schemarad på cirka 75 %, med arbetstid förlagd till dag, kväll och helg enligt schema.
Som personlig assistent ger du stöd i kundens vardag, vilket bland annat innefattar hjälp vid måltider, personlig omvårdnad, träning och olika aktiviteter. Assistansen utförs där kunden befinner sig, vilket innebär arbete både i och utanför hemmet samt i skolmiljö.
Kunden har ett aktivt intresse för lekfulla och stimulerande aktiviteter, såsom bad, digitala hjälpmedel och social samvaro. Målet är att skapa en trygg, rolig och utvecklande vardag utifrån kundens förutsättningar och behov.
Vi söker dig som är trygg, ansvarstagande och lyhörd samt har ett lekfullt förhållningssätt. I denna assistans är det viktigt att du kan ta initiativ och bidra till en aktiv vardag - gärna med ett pedagogiskt och kreativt tänk. Kort sagt, tankesättet i denna assistansroll är att du agerar som en "förskolelärare". Du trivs med ett högt tempo, har god samarbetsförmåga och värdesätter ett gott kollegialt samarbete.
Hjälpmedel finns, men arbetet kan även innefatta fysiska moment som kräver god fysik. Eftersom vissa aktiviteter sker i badhusmiljö behöver du vara simkunnig och känna dig trygg i den typen av miljö.
Tidigare erfarenhet av personlig assistans, barnomsorg och/eller epilepsi är meriterande, men inget krav. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Urval och rekrytering sker löpande, och tjänsten kan komma att tillsättas så snart vi hittar rätt person. Tillträde sker enligt överenskommelse, så skicka gärna in din ansökan redan idag.
Övrigt: God assistans månar om sina assistenter, har kollektivavtal och erbjuder friskvårdsbidrag på upp till 4000:- /år.
I enlighet med God Assistans Policy tar vi in belastningsutdrag för alla som jobbar med barn.https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/
För att styrka din rätt att arbeta i Sverige behöver du kunna uppvisa svenskt pass/personbevis, uppehållskort (EU) eller uppehålls- och arbetstillstånd/LMA-kort (utanför EU).
För frågor om tjänsten kontakta kundansvarig Sara Palm via mejl sara.palm@godassistans.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare God Assistans i Mitt AB
931 57 SKELLEFTEÅ
