Sommarjobb med full flexibilitet - servering/runners
2026-06-01
Vill du tjäna extra pengar i sommar utan att vara låst till ett fast schema? Då kan det här vara något för dig!
Gustaf Fröding Hotell & Konferens är ett av Karlstads största hotell med restaurang, konferensverksamhet, spa & utomhuspool samt många olika typer av gäster året runt. Hos oss är ingen dag den andra lik, och vi söker nu fler medarbetare som vill arbeta extra under sommaren.
Så fungerar det:
Vi använder personalsystemet Caspeco där vi lägger ut arbetspass när vi behöver förstärkning. Du väljer själv vilka pass du vill söka och arbeta.
Det innebär att du får:
Stor frihet att styra när du arbetar
Möjlighet att kombinera jobbet med semester, studier eller andra aktiviteter
Extra erfarenhet inom hotell- och restaurangbranschen
Chansen att lära känna nya människor och utvecklas i arbetslivet
Vem söker vi?
Vi söker dig som:
Är serviceinriktad och gillar att träffa människor
Är ansvarstagande och pålitlig
Trivs med att arbeta i ett högt tempo
Vill samla värdefull arbetslivserfarenhet och tjäna extra pengar i sommar
Vi erbjuder:
Full flexibilitet genom passbokning i Caspeco
Ett socialt och varierande arbete
Erfarenhet från hotell- och restaurangbranschen
Kollektivavtal
Kollektivavtalsenlig lön
Är du redo att skapa din egen sommar och jobba när det passar dig? Skicka in din ansökan redan idag - vi ser fram emot att höra från dig!
Observera att vi enbart tar emot ansökningar via angiven mailadress.
Sista dag att ansöka är 2026-07-01
E-post: marie.e.skold@gustaffroding.se Arbetsgivare G.f. Hotell Och Konferens AB
(org.nr 556648-9588)
Höjdgatan 3 (visa karta
)
654 68 KARLSTAD Arbetsplats
Best Western Gustaf Fröding Hotel & Konferens Jobbnummer
9939702