Sveaskog - BI-utvecklare / Data Engineer
Forefront Amplify AB / Elektronikjobb / Stockholm Visa alla elektronikjobb i Stockholm
2026-06-01
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Forefront Amplify AB i Stockholm
, Örebro
, Linköping
, Sundsvall
, Malmö
eller i hela Sverige
Den här rekryteringen genomförs av Forefront Amplify på uppdrag av Sveaskog.
Välkommen till en grön värld av möjligheter hos oss på Sveaskog. Vi erbjuder dig skogen – en vacker arbetsplats och framför allt ett av våra viktigaste bidrag för att klara utmaningar kopplade till klimatförändringar och framtidens råvaruförsörjning. Nu söker vi dig som vill vara med och ta nästa steg i vår data-drivna verksamhet med fokus på innovation, utveckling och samarbete.
Vad vi erbjuder
Att arbeta på Sveaskog innebär stor frihet samtidigt som du förväntas ta ansvar, visa mod och vara nyfiken. Hos oss blir du en del av en IT-avdelning i framkant – vi värnar om ett hållbart arbetsliv, men drivs framför allt av att utveckla och leverera lösningar som gör skillnad på riktigt. I allas uppdrag ingår att ta ansvar för sin egen och verksamhetens utveckling samt att vara teamorienterad och en bra kollega. Vi kallar det aktivt medarbetarskap. Vi erbjuder dig attraktiva förmåner och en arbetsplats som kännetecknas av en vilja att du ska lyckas, där jämställdhet står högt på agendan. Sveaskog eftersträvar mångfald och en jämn könsfördelning inom alla yrken i företaget.
Om rollen
Sveaskog befinner sig på en spännande digitaliseringsresa och vi söker nu en BI-utvecklare / Data Engineer som vill vara del i vårt kompetenta Analytics-team. Teamet arbetar från ax till limpa inom Analytics och i denna roll kombinerar du teknisk höjd med ett starkt verksamhetsfokus.
Största delen av vårt datalager är idag on-premise (MS SQL Server) och fungerar väldigt väl, men vi har blicken stadigt riktad mot horisonten och har påbörjat vår förflyttning till en modern molnarkitektur i Microsoft Fabric tillsammans med dbt. En viktig del av din roll är att vara med och driva och utveckla vår nya dataplattform, samtidigt som du deltar i förvaltningen av vår nuvarande lösning. Du designar och utvecklar robusta datapipelines med orkestreringsverktyget Dagster och med hjälp av Agentisk AI-utveckling, bygger insiktsfulla datamodeller med dbt samt tar fram uppföljning och rapporter i Power BI. Arbetet sker med ett tydligt helhetsperspektiv för att säkerställa hög datakvalitet i alla våra flöden.
Du kommer att arbeta nära verksamheten för att förstå krav och identifiera hur data och analys kan skapa ytterligare värde. Du hjälper oss att överbrygga gapet mellan teknik och affär och drivs av att föreslå proaktiva lösningar för analys och uppföljning. Du har en teknisk roll, men trivs med att jobba nära verksamheten kring deras behov och utmaningar.
Stationering sker på ett lämpligt Sveaskogkontor med goda förutsättningar för resor inom Sverige.
Om dig
För oss är rätt person viktigast. Vi söker dig som har en teknisk grund att stå på, men framför allt en stark drivkraft och en vilja att växa i takt med vår verksamhet. Vi tror att du har:
En civilingenjörsexamen eller motsvarande akademisk utbildning.
Flerårig arbetslivserfarenhet av implementation av Analytics-lösningar och förmåga att ta data hela vägen från källa till visualisering.
Erfarenhet av Microsofts analys- och dataplattformar och goda kunskaper inom SQL, Power BI, Python, ETL, Git och CI/CD.
En god förståelse för såväl tekniska som affärsmässiga aspekter av BI och Analytics.
Ett starkt verksamhetsfokus och en naturlig förmåga att omsätta komplexa affärsbehov till tekniska lösningar.
Det är meriterande om du har erfarenhet av molnlösningar såsom Azure eller Microsoft Fabric — gärna med verktyg som dbt och Dagster för transformation och orkestrering. Du har en hög ambition och intresse för att utvecklas inom dessa områden.
Som person är du drivande, strukturerad och lösningsorienterad. Du har ett pedagogiskt förhållningssätt och brinner för att göra data begriplig för andra. Samarbete och prestigelöshet är naturliga delar av din arbetsstil. Du är en lagspelare som tar ansvar för teamets gemensamma leverans och agila arbetssätt, samtidigt som du är initiativrik och kan arbeta självständigt.
Vill du växa med oss?
Vi välkomnar sökande som vill utvecklas i sitt arbete. Hos oss får du möjlighet att växa i en inspirerande miljö och ett kompetent Analytics-team där mentorskap och samarbete står i fokus. Sveaskog värdesätter data-drivna initiativ och har en hög målsättning inom AI. Du får chansen att arbeta med samhällsviktig data i en bransch som är central för Sveriges framtid.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-11-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7759297-2028529". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Forefront Amplify AB
(org.nr 559417-9391), https://career.forefrontamplify.se
Wallingatan 2 (visa karta
)
111 60 STOCKHOLM Arbetsplats
Forefront Amplify Jobbnummer
9939715