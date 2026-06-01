Trygg och empatisk assistent sökes till aktiv kvinna
Vill du skapa trygghet, glädje och livskvalitet i vardagen?
Personlig assistent sökes till härlig kvinna i Ulricehamn – vikariat ca 75%
Vill du ha ett meningsfullt arbete där du gör verklig skillnad i en annan människas vardag?
Vi söker nu en trygg, omtänksam och ansvarstagande kvinnlig personlig assistent till en underbar kvinna i 35-årsåldern som bor i egen lägenhet i Ulricehamn.
Det här är ett arbete för dig som trivs i en lugn och omvårdande roll, där närvaro, noggrannhet och empati är viktiga egenskaper. Du blir en viktig person i hennes vardag och hjälper henne att leva ett tryggt, aktivt och innehållsrikt liv.Publiceringsdatum2026-06-01Företaget
Kunden har personlig assistans all vaken tid samt sovande jour nattetid. Hon går i skola och daglig verksamhet på vardagarna och tycker mycket om att hitta på saker utanför hemmet. Hon uppskattar utflykter, fika, att träffa vänner, ridning en gång i veckan samt bad varannan vecka.
Som assistent följer du med henne på aktiviteter och är ett stöd både i hemmet och utanför. Det är därför viktigt att du tycker om att vara aktiv tillsammans med andra, trivs med djur och natur, inte är allergisk mot hästar och är bekväm med att vara med henne i badet.Dina arbetsuppgifter
Som personlig assistent hjälper du kunden med det mesta i det dagliga livet, bland annat:
personlig hygien och intimvård
på- och avklädning
matsituationer
förflyttningar
kommunikation, eftersom kunden inte kommunicerar verbalt
dokumentation och regelbunden kontakt med kollegor, chef och vårdkontakter
stöd vid skola, daglig verksamhet och fritidsaktiviteter
Du arbetar i huvudsak ensam med kunden, förutom under kortare perioder i samband med vissa aktiviteter.
Eftersom arbetet innebär att du hjälper kunden med kommunikation och dokumentation är det mycket viktigt att du behärskar svenska flytande i både tal och skrift.
Vem vi söker
Vi söker dig som är kvinna och har ett genuint intresse för människor, omsorg och att skapa trygghet i vardagen. Du behöver vara lugn, empatisk och lyhörd, samtidigt som du är noggrann, ansvarstagande och flexibel.
Vi tror att du passar för tjänsten om du:
är trygg, stabil och omhändertagande som person
har lätt för att skapa förtroende
är noggrann och tar ansvar för ditt arbete
kan arbeta självständigt
är flexibel och lösningsorienterad
tycker om djur, natur, bad och aktiviteter
inte är allergisk mot hästar
är bekväm med personlig omvårdnad och intimvård
vill arbeta långsiktigt inom personlig assistans
Vi ser gärna att du har tidigare erfarenhet som personlig assistent eller från annat omsorgsarbete, men störst vikt läggs vid personlig lämplighet.
Arbetstider och tjänstgöringsgrad
Tjänsten är ett vikariat på cirka 75 % under obestämd tid, med möjlighet till en fast tjänst framöver.
Arbetstiderna är förlagda enligt följande:
dagpass kl. 08.00–17.00
kväll/natt kl. 17.00–08.00
dygnspass kl. 08.00–08.00
Nattetid är väntetid/sovande jour.
Vad innebär det att arbeta som personlig assistent?
Att arbeta som personlig assistent är omväxlande och kan variera mycket från dag till dag. Det innebär även att ha ett meningsfullt arbete där du hjälper en annan medmänniska med de saker i vardagen som många tar för givet. Detta kan exempelvis vara att klä sig själv, laga mat, ta en promenad eller andra saker som är primära för att överhuvudtaget få vardagen att fungera. Som personlig assistent behöver du ha empati och respekt för den du arbetar för. Yrket ställer höga krav på flexibilitet, ansvarstagande och engagemang. Din förmåga att arbeta utifrån kundens fokus och önskemål är avgörande för din lämplighet som personlig assistent.
Du behöver inte ha lång erfarenhet – det viktigaste är att du är lyhörd, har rätt inställning, engagemang och viljan att arbeta långsiktigt, samt att personkemin mellan dig och kund fungerar.
Vi erbjuder:
Ett nära och meningsfullt arbete där du verkligen gör skillnad
En trygg arbetsgivare – vi har kollektivavtal och är anslutna till Vårdföretagarna och Almega.
En nära kontakt mellan chef och medarbetare.
Introduktion och bredvidgång tills du känner dig trygg i rollenKvalifikationer
För anställning krävs:
att du är kvinna, med hänsyn till kundens integritet och behov av intimvård
flytande svenska i tal och skrift
goda referenser från tidigare arbetsgivare
utdrag ur belastningsregistretSå ansöker du
Låter detta som ett arbete för dig?
Skicka in din ansökan och berätta varför du tror att just du skulle passa i rollen som personlig assistent hos vår kund i Ulricehamn.
Vi ser fram emot att höra från dig.
Om Primacura
Primacura Personlig Assistans är ett etablerat assistansbolag med verksamhet inom LSS, personlig assistans och daglig verksamhet. Vi grundades 2007 och har vårt kontor i Borås.
Vår verksamhet bygger på närhet, trygghet och personlig service – vi arbetar för att skapa en tillitsfull och inkluderande miljö för våra kunder och anställda. De flesta av våra kunder finns i Sjuhärad, Västra Götaland och Halland.
Mer information om oss hittar du på vår hemsida: www.primacura.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-01
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Primacura AB
https://www.primacura.se
Lars kaggsgatan 2, Borås (visa karta
)
523 39 ULRICEHAMN
Primacura
Uppdragschef
Anna-Karin Lönnberg lonnberg@primacura.se
