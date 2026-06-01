Matematik och Idrottslärare till Virginska gymnasiet, Idrottsgymnasiet
Örebro kommun / Gymnasielärarjobb / Örebro
2026-06-01
Idrottsgymnasiet Örebro, en del av Virginska gymnasiet, söker en driven och öppensinnad lärare i matematik och idrott. Vi söker dig som brinner för idrott och vill hjälpa våra elever att kombinera studier med idrottsintresse eller idrottskarriär.Publiceringsdatum2026-06-01Om tjänsten
I tjänsten ingår undervisning i ämnena matematik och idrott. Du planerar självständigt ditt arbete och undervisar inom dessa ämnen, samtidigt som du samarbetar med övrig personal på skolan för att skapa en så bra miljö som möjligt för våra elever. Vi lägger också stor vikt vid mentorskapet vilket gör att du förväntas lägga tid och engagemang på dina mentorselever.
Exempel på arbetsuppgifter:
planera, genomföra och utvärdera undervisning inom de ämnen du är behörig i
använd metoder och arbetssätt som leder till bästa möjliga måluppfyllelse
utöva mentorskap för elever/utföra klassföreståndaruppgifter
stödja elevers sociala utveckling
skapa god miljö för lärande
hålla dig uppdaterad om aktuell forskning inom ditt verksamhetsområde
känna till och följa verksamhetens gällande lagar, policys och rutiner samt arbetar och dokumenterar i de verksamhetssystem som finns
Om arbetsplatsen
Virginska gymnasiet är en av fyra gymnasieskolor i Örebro. Skolan består både av nationella program, riksgymnasium för döva och hörselskadade, introduktionsprogram och anpassad gymnasieskola. Idrottsgymnasiet är kommunens mest framgångsrika skolverksamhet utifrån elevernas måluppfyllelse, trivsel och antalet sökande. Verksamheten består av fyra gymnasieprogram och ett femtontal olika idrottsalternativ. Hela Virginska har ca 1400 elever varav IDGY har ca 860 elever. Antalet personal på IDGY är ca 65.
Läs mer om vår skola på: https://gymnasieskolor.orebro.se/idrottsgymnasietorebro.4.7bb58d5d154d257e2bc17e9c.html
Virginska gymnasiet är en del av Gymnasie- och arbetsmarknadsförvaltningen. Här arbetar 1400 medarbetare i en mängd olika roller för att ge ungdomar och vuxna örebroare samma förutsättning till utbildning och egen försörjning. Inom förvaltningen finns kompetens inom många olika områden och verksamheter, vilket betyder att du som medarbetare har stor möjlighet till kompetensutveckling, i en kreativ och varierande miljö.
Läs mer om hur det är att jobba i Örebro kommun på http://www.orebro.se/jobb.
Som lärare hos oss är det viktigt att du är trygg, stabil och kan förhålla dig på ett sätt som är anpassat till situationen. Du har en förmåga att anpassa undervisningen utifrån gruppen och enskilda elever samt har en förståelse för att alla elever har olika förutsättningar. Vi ser att du har lätt för att samarbeta med både elever, vårdnadshavare och kollegor och bidrar till en trygg skolmiljö. Som lärare är du självgående i ditt arbete, tar ansvar för din uppgift och är initiativtagande.
Du har lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter och ser möjligheter i förändringar. Vidare behärskar du det svenska språket på så sätt att du kan kommunicera med elever och övrig personal, samt att du skriftligt kan dokumentera det som verksamheten kräver.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
lärarlegitimation med behörighet att undervisa i matematik och idrott för gymnasieskolan, alternativt behörighetsgivande examensbevis som berättigar till legitimation
Meriterande:
erfarenhet av undervisning på gymnasiet
Anställningsform: tillsvidareanställning
Sysselsättningsgrad: 100%
Tillträde: 17 augusti 2026, eller enligt överenskommelse
Antal tjänster: 1
Om du erbjuds anställning inom barnomsorg, förskola eller skola är du skyldig att visa upp ett utdrag ur belastningsregistret.
Läs mer om hur det är att jobba i Örebro kommun på http://www.orebro.se/jobb.
Intervjuer kan komma att ske digitalt.
kan du läsa mer om våra digitala intervjuer och hur du kan förbereda dig.Så ansöker du
Sista ansökningsdag är 7 juni.
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande.
Skyddade personuppgifter? Läs mer om hur du ansöker på https://www.orebro.se/jobb/skyddadepersonuppgifter
Sista dag att ansöka är 2026-06-07
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Gya 633/2026".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Örebro Kommun
(org.nr 212000-1967), https://www.orebro.se/
Box 30062 (visa karta
)
701 35 ÖREBRO Arbetsplats
Örebro kommun Kontakt
Rektor
Johan Reinholdsson +4619216668
9939708