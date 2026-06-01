Personlig assistenter i Uppsala
Kmk Omsorg AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Uppsala Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Uppsala
2026-06-01
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kmk Omsorg AB i Uppsala
, Sigtuna
eller i hela Sverige
Vi söker 4 assistenter till dag/kväll och nattarbete hos oss på KMK Omsorg till 3 olika kunder.
Årsta - en äldre man med stroke
Vaksala torg - en man med förvärvad hjärnskada
Centrala Uppsala - en ung man med förvärvad hjärnskada
Tjänsterna är inledningsvis timanställningar under sommaren som kan övergå till fasta pass.
Behov
Kunden i Årsta har efter en stroke behov av hjälp med all ADL och förflyttningar.Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet inom vård och omsorg samt kan hantera kateter. Du ska kunna hantera mediciner och klara av ett delegeringsprov.
Kunden i Vaksala har en förvärvad hjärnskada. Han behöver hjälp med all ADL. Meriterande om du kan hantera rullstol, turner, ge medicin.
Kunden i centrala Uppsala har en förvärvad hjärnskada. Han behöver hjälp med all ADL. Meriterande om du kan hantera rullstol och taklyft. Du ska kunna hantera mediciner och klara av ett delegeringsprov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-01
mail
E-post: dima@kmkomsorg.se Arbetsgivare KMK Omsorg AB
(org.nr 556884-0101), http://www.kmkomsorg.se
Bangårdsgatan 13 (visa karta
)
753 20 UPPSALA Arbetsplats
Kmk Omsorg AB Jobbnummer
9939724