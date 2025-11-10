Timvikarie fritids

Montessori förskolor och skolor i Sverige AB / Barnskötarjobb / Danderyd
2025-11-10


Danderyds Montessoriskola är en liten F-6 skola belägen i närheten av Danderyds sjukhus.
Danderyds Montessoriskola har 87 elever i åk F-6. Vi är 16 personer i personalgruppen som arbetar tätt tillsammans i ett team, där alla är viktiga för att få till en bra helhet. Vi söker nu en timvikarie som har möjlighet att arbeta vid behov. Tjänsten innebär oftast arbete i klass med fokus på elever i behov av stöd samt att arbete på fritids.
För att lyckas med uppgiften behöver du ha erfarenhet av arbete med elever med NPF eller i behov av stöd på annat sätt. Du behöver också ha erfarenhet av arbete på fritids.
Vi ser fram emot din ansökan!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-16
E-post: rektor@dmskola.se

Arbetsgivare
Montessori Förskolor och Skolor i Sverige AB (org.nr 559165-8975), http://dmskola.se
Vendevägen 94 (visa karta)
182 32  DANDERYD

Arbetsplats
Montessori Förskolor & Skolor i Sverige AB

Kontakt
rektor
Marie Holtmar
rektor@dmskola.se

Jobbnummer
9595945

