Timvikarie förskolan Hagvidson Ylle Lerum

Hagvidson Ylle i Lerum är en liten förskola med tre avdelningar och ca 40-45 barn. På vår förskola arbetar både förskollärare och barnskötare som brinner för sitt yrke.
Hos oss utgår vi från våra ledord; TRYGGHET, DELAKTIGHET och GLÄDJE och alla beslut fattas med barnets bästa i fokus.
Vi är en liten förskola där möjligheten att utvecklas och påverka är stor. Vi ser vikten av att alla i arbetslaget är delaktiga och arbetar som ett team och trivs tillsammans.
Vi arbetar utifrån en pedagogisk vision om en hållbar framtid där livsstil, hälsa och miljö bildar en helhet och vi är certifierade inom Grön Flagg.
Vi arbetar med projekt som sträcker sig över ett helt år och som hela förskolan arbetar gemensamt med. Förskolan har en egen kock som lagar all mat från grunden.
HAGVIDSON
Har en vision och affärsidé med personalen i centrum.
Har en närvarande och engagerad rektor som leder det pedagogiska arbetet på förskolan.
Har en verksamhet som gör skillnad och som du kan vara stolt över.
Skapar utveckling genom samverkan, öppenhet och nytänkande.
Erbjuder arbetskläder, friskvårdsbidrag och möjlighet till kompetensutveckling
Är kollektivanslutna
Enligt skollagen krävs utdrag ur polisens belastningsregister innan anställning inom förskola. Blankett för att beställa utdraget finns på https://polisen.se/tjanster-tillstand/blanketter/.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss kontakt med mediasäljare, rekryteringssajter och liknande.Så ansöker du
Ansökan mailas till ansokan.ylle@hagvidson.se
. vi vill att du bifogar cv och personligt brev.
Intervjuer kommer att ske löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden går ut.
Sista dag att ansöka är 2026-02-10
E-post: ansokan.ylle@hagvidson.se
(org.nr 556900-1281)
Ekollonvägen 12 (visa karta
)
443 50 LERUM Arbetsplats
Hagvidson Ylle Jobbnummer
