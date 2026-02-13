Timvikarie förskola och fritids Eda kommun
2026-02-13
Välkommen till en kommun med positiv laganda och gränslösa framtidsutsikter! Eda är en kommun med c.a 1000 medarbetare som alla på något sätt arbetar med att ge service till våra medborgare, medarbetare och besökare.
Timanställd inom förskola och fritids - bli en del av vårt team!
Eda kommun söker engagerade och flexibla timvikarier till våra förskolor och fritidshem. Som timvikarie hoppar du in när ordinarie personal är frånvarande och du väljer själv när du vill arbeta genom att lägga in din tillgänglighet eller söka bland lediga pass.
Vi erbjuder en trygg introduktion, ett varmt välkomnande och framför allt glada dagar tillsammans med våra fantastiska barn och kollegor. Hos oss får du ett varierande och meningsfullt arbete där varje dag gör skillnad.Publiceringsdatum2026-02-13Arbetsuppgifter
Pedagogiskt stöd
• Delta i aktiviteter som lek, skapande, läsning och utevistelse.
• Stötta barnens språk-, motorik- och sociala utveckling enligt instruktioner från pedagogerna.
• Följa planerade aktiviteter och rutiner som arbetslaget ansvarar för.
Tillsyn och säkerhet
• Ha uppsikt över barngruppen både inne och ute.
• Bidra till en trygg miljö genom att följa förskolans säkerhetsrutiner.
Praktiska uppgifter
• Hjälpa till med dukning, servering och enklare köksuppgifter.
• Hålla ordning i miljön: plocka undan material, torka bord, hjälpa till med städning vid behov.
• Förbereda material inför aktiviteter.
Samarbete och kommunikation
• Arbeta nära tillsammans med förskollärare och barnskötare.
• Vara en god förebild och bidra till ett positivt arbetsklimat.
• Ta emot information och följa instruktioner från ansvarig personal.Kvalifikationer
Du är trygg, lugn och har ett stort intresse för att arbeta med barn.
Du är ansvarstagande och pålitlig.
Du har god samarbetsförmåga och trivs med att arbeta i arbetslag.
Du har ett positivt bemötande och bidrar till en trygg och välkomnande miljö
Du har god kommunikationsförmåga på svenska, både i tal och skrift.
Du kan följa instruktioner och rutiner.
Du har förmåga att skapa struktur och trygghet för barnen.
Du är fysiskt aktiv och trivs med att arbeta både inne och ute.
Du är beredd att ta ansvar för säkerhet och tillsyn i barngruppen.
Erfarenhet av arbete med barn, exempelvis i förskola, fritids, skola eller föreningsliv.
Pågående eller avslutade studier inom barn och fritid eller pedagogik.Övrig information
Utdrag ur belastningsregistret krävs innan anställning
ÖVRIGT
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vår verksamhet bygger på visionen om att vara en positiv gränskommun där människor möts präglad av samverkan, starkt näringsliv och med ambitionen att utvecklas. Vi arbetar aktivt med jämställdhet och värdesätter mångfald både som kommun och som arbetsplats.
Vi erbjuder glada arbetslag, positiva arbetsplatser och goda personalförmåner för dig som anställd! Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C306078". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Eda kommun
(org.nr 212000-1769) Kontakt
Områdeschef Bemanningscentral
Jeanette Widsjön jeanette.widsjon@eda.se 070-2738409 Jobbnummer
9740263