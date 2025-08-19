Timvikarie F-6 Råsunda skola, Solna stad
2025-08-19
Råsunda skola är en F-6 skola belägen centralt i Solna.
Visionen för skolan är att varje person på Råsunda skola ska komma till sin rätt. I vår gemensamma värdegrund kring eleverna tänker vi att eleven vill om hen kan, att lika inte alltid är rättvist men framförallt att varje elev är rätt elev. Skolan har ett väl utvecklat elevhälsoarbete och en välfungerande och prioriterad organisation för särskilt stöd. Vi gör oss måna om att se varje elev som en individ.
Vårt erbjudande
- Ett meningsfullt arbete där du bidrar till elevers lärande.
- Gott kollegialt samarbete och kunskapsutbyte där du får växa i din yrkesroll.
Läs gärna mer om Solna stad som arbetsgivare https://www.solna.se/jobba-hos-oss/solna-stad-som-arbetsgivare.
Vad innebär arbetet?
Tjänsten innebär att du kommer att vara lärarvikarie och vikarie i fritidshem på Råsunda skola F-6 och ringas in vid behov. Som timvikarie ersätter du ordinarie personal vid kortare
frånvaro. I rollen som timvikarie så genomför du undervisningen i klassrummet och i fritidshemmet utifrån den ordinarie lärarens planering. Som lärarvikarie kommer du täcka upp i olika årskurser inom grundskolan och hålla lektioner i olika ämnen. Som timvikarie i fritidshem förväntas du delta i aktiviteter med barnen (åldrar 6-12) innan skolan startar eller efter att skoldagen slutat. Under skoldagen är du med i klassrummet och stöttar ordinarie lärare.
Vem söker vi?
Vi söker dig som
- har avslutad gymnasieutbildning med godkända betyg
- behärskar det svenska språket väl i tal och skrift.
Det är meriterande om du
- har avslutad barnskötarutbildning eller relevant erfarenhet av arbete som barnskötare
- är legitimerad lärare eller under utbildning
- har erfarenhet av pedagogiskt arbete.
Vi söker dig som har ett genuint intresse av att arbeta med barn och ungdomar. Hög flexibilitet och lyhördhet är en förutsättning för att som timvikarie snabbt sätta dig in i nya miljöer och därmed kunna bidra till en fungerande verksamhet. Du har en god samarbetsförmåga och är relationsskapande. Du skapar goda relationer med såväl elever som personal. Du är självständig och kan ta egna initiativ. Du kommunicerar på ett tydligt sätt och säkerställer att dina budskap går fram.
Mer information om ansökan
Tjänsten är en timanställning vid behov med tillträde snarast eller enligt överenskommelse. Om du har några frågor är du varmt välkommen att höra av dig till vikariesamordnare Serin Misic via epost på serin.misic@solna.se
. Välkommen med din ansökan innehållandes CV och personligt brev snarast möjligt, dock senast den 18 september augusti 2025. Urvalsarbetet kan komma att ske löpande.
OBS! Om du inte har ett aktuellt utdrag ur belastningsregistret rekommenderar vi att du beställer ett sådant så snart som möjligt då vi behöver se detta innan du kan börja din anställning inom skolan.
