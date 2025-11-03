Timvikarie - Talattans förskola
Brinner du för arbetet i barngrupp samtidigt som du har ett stort intresse för lärande och utveckling av förskolan?
Talattans föräldrakooperativ i Långedrag söker nu dig som timvikarie till vår förskola med möjlighet till tillsvidareanställning efter årsskiftet.
Mitt i Långedrag hittar du vårt lilla välfungerande föräldrakooperativ med plats för ca 20 barn i åldrarna 1-5 år. Tillsammans med övriga i personalgruppen skapar du en trygg plats för barnen, vilken präglas av nyfikenhet, glädje och vänskap.Publiceringsdatum2025-11-03Om tjänsten
Teamet består idag av två förskollärare samt två barnskötare och en barnskötarassistent. Vi söker nu timvikarier till vår förskola med möjlighet till tillsvidareanställning efter årsskiftet.
Tillsammans formar ni verksamheten och skapar de bästa förutsättningarna för att nå ut med utbildning och in med omtanke. Arbetet bedrivs med de fördelar som följer av kooperativet, så som engagerade vårdnadshavare och korta beslutsvägar. Ni arbetar i hög grad självständigt och har stor möjlighet att själva utforma såväl er egen arbetsdag som förskolans pedagogiska verksamhet.
Du arbetar kontinuerligt tillsammans med kollegor och föräldrar för att säkerställa att riktlinjer följs och en hög kvalitet bibehålls.
Tjänsten innebär varierande arbetstider inom tidsramen 07.00-18.00.
Vem är du?
Som pedagog vet du att barn kan och vill, och du är deras medupptäckare. Du arbetar för barnens delaktighet och ser det kompetenta barnet. Du har intresse för barns olika förutsättningar och arbetar lösningsfokuserat för att tillgodose deras individuella behov.
Då vi värnar om att gemenskapen ska genomsyra hela verksamheten, söker vi dig som på ett prestigelöst sätt skapar ett gott arbetsklimat präglat av starkt medarbetarskap.
Välkommen med din ansökan!
Tillträde sker efter överenskommelse och det är en merit om du kan börjar så snart som möjligt. Urval och intervjuer sker löpande varav du är varmt välkommen med din ansökan redan nu.
Vid rekryteringen kommer stor vikt läggas på dig som person. Det är inte viktigt hur mycket erfarenhet du har, vi är mer intresserade av dig.
Om verksamheten
Talattans föräldrakooperativ är en förskola i hjärtat av Långedrag med en barngrupp om ca 20 barn. Vår verksamhet bedrivs som i föreningsform där alla är medlemmar, liknande kooperativ.
Vi har en mycket god stämning i barn- och föräldragruppen, och ett givande samarbete mellan pedagoger, styrelse och föräldrar samtidigt som vi har tydligt avgränsade ansvarsområden. Förskolans styrelse ansvarar för den övergripande ekonomin samt har personalansvar för förskolans medarbetare.
I området har vi kommunikationer, hav och parker precis runt knuten. Vi har en stor och varierad utomhusmiljö med allt från fruktträd till pulkabacke, lekstuga mm. Inomhus finns praktiska lokaler med plats för både stoj och lek som lugna stunder.
Vi erbjuder frukost, lunch och mellanmål varje dag.
Vi följer läroplanen, bedriver en kreativ och lekfull verksamhet som utgår ifrån barnens naturliga nyfikenhet. Vi är utomhus varje dag och tycker även om att göra utflykter som innebär att vi utforskar både omgivningarna i närheten av förskolan och att vi tar spårvagnen för att använda stadens utbud av muséer, föreställningar och liknande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-03
E-post: rekrytering@talattan.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Timvikarie". Arbetsgivare Talattans Föräldrakooperativ
, http://talattan.com
Talattagatan 1 (visa karta
)
426 76 VÄSTRA FRÖLUNDA Arbetsplats
Talattans föräldrakooperativ Jobbnummer
9586108