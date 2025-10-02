Timvikariat SFI-lärare
Älmhults kommun, Gymnasium/VUX / Pedagogjobb / Älmhult
2025-10-02
Älmhults kommun finns i södra Småland med närhet till goda kommunikationer och natursköna områden. I Älmhult kombinerar du den mindre ortens fördelar och charm med en unik internationell atmosfär. Här är det lätt att leva och bo och du har nära till det mesta. Vi är cirka 1800 stolta och engagerade medarbetare som bidrar med service av hög kvalitet till Älmhults invånare varje dag. Vår arbetsmiljö präglas av samarbete, mod och delaktighet. Tillsammans gör vi skillnad!
Haganässkolan ligger i Älmhult i Småland, alldeles nära gränsen till Skåne. Hos oss går ca 1150 elever och det finns många olika utbildningar både högskoleförberedande och yrkesprogram, introduktionsprogram, IB-program, SFI, vuxenutbildningar och anpassad gymnasieskola.
Haganässkolan är mer än en skola. Här finns både gym, sportanläggning och simhall. Vår målsättning är att ge våra elever kunskap, mod och kraft att forma och möta en bättre framtid.

Publiceringsdatum
2025-10-02

Arbetsuppgifter
Vikarie som SFI-lärare med de arbetsuppgifter en lärare har. Du planerar, leder undervisningen på ett strukturerat sätt och följer upp din undervisning.
Omfattning kan vara upp till 100%.
Vi har kvällsundervisning en kväll per vecka (måndagar) som kan vara aktuell.Kvalifikationer
Vana att undervisa vuxna
Lärarleg är meriterande
Goda kunskaper i svenska språket
ÖVRIGT
Före anställning krävs registerutdrag från belastningsregistret. Gör gärna en ansökan om utdrag redan om du skulle bli kallad på intervju.
Här kan du läsa mer om hur det är att jobba på Älmhults kommun: https://www.almhult.se/jobba-hos-oss
Vi undanber oss vänligt men bestämt erbjudanden om annonserings- och rekryteringstjänster i samband med den här annonsen.

Ersättning
Enligt avtal.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-15
Arbetsgivare
Älmhults kommun
Arbetsplats
Älmhults kommun, Gymnasium/VUX

Kontakt
Rektor
johan.mansson@almhult.se
0476-552 25
