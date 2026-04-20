Timanställning särskilt boende
2026-04-20
Storfors kommun, belägen i östra Värmland, är hem för cirka 3800 invånare. Vi är stolta över vår närhet till naturen och de möjligheter till aktivt friluftsliv den erbjuder. Tillsammans med ett fint förenings- och kulturliv, högkvalitativ barnomsorg och skolor samt ett mångfacetterat näringsliv är Storfors en plats där människor trivs och växer. Nu har du chansen att vara med och ge våra kommuninvånare en ännu bättre livskvalitet och en trygg vardag.
Är du intresserad av att jobba inom vård och omsorg i Storfors kommun? Vi söker personer som är intresserade av att arbeta som timanställda inom Särskilt boende samt korttids boende. Vi erbjuder ett meningsfullt arbete för våra äldre.Dina arbetsuppgifter
Vi söker timvikarier till våra särskilda boenden:
Sjögläntan
Humlegården
Här kommer lite information om tjänsten:
Som personal på särskilt boende har du arbetsuppgifter så som stöttning i vardagen med social samvaro och aktiviteter, hjälp med personlig hygien, städ/tvätt, dokumentation, medicin hantering med delegerade uppgifter från sjuksköterska.Kvalifikationer
Vi söker dig som har vårdutbildning alternativt erfarenhet från omsorgsarbete eller annan erfarenhet som arbetsgivaren bedömer meriterande.
Du ska ha fyllt 18 år och behärska det svenska språket på ett sätt att du kan kommunicera med brukare och kollegor samt kunna dokumentera det som verksamheten kräver.
Stor vikt kommer att läggas på personlig lämplighet.
För att passa för arbetet ser vi att du är social, lyhörd, kunna jobba självständigt och i grupp. Du ska ha kundens behov i centrum och ha ett professionellt bemötande mot brukare, anhöriga och kollegor.Övrig information
Arbetet är förlagt till dag/kväll/natt, samt helgtjänstgöring.
Intervjuer och tillsättning av tjänster sker löpande.
Till intervjun tar Du med
legitimation, uppgifter på referenser samt vid behov arbetstillstånd.
Registerkontroll
För att få arbeta brukar- och patientnära ska du lämna registerutdrag från polisens belastningsregister. Du ska själv begära utdrag hos Rikspolisstyrelsen med blanketten "Utdrag ur belastningsregistret" i blankettarkivet från polisens webbplats.
Arbete i hemmet med äldre och personer med funktionsnedsättning, e-tjänst | Polismyndigheten
Storfors kommun är en rökfri arbetsplats.
Anställningsvillkor
Anställningsform: Timanställning vid behov
Omfattning: Timavlönad
Tillträde enligt överenskommelse med arbetsgivaren.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och förenkla kommunikationen med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt.
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Storfors kommun
(org.nr 212000-1785), https://www.storfors.se/
Djupadalsgatan 20 (visa karta
)
688 29 STORFORS Arbetsplats
Vård & omsorg, Särskilt boende Kontakt
Kommunal Kommunal 0550-65240 Jobbnummer
9864149