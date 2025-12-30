Timanställning dagtid - Simledare
2025-12-30
Simledare - Kristianstad Sim & Livräddningssällskap
Kristianstad Sim & Livräddningssällskap (KSLS) söker engagerade simledare för timanställning dagtid. Hos oss får du möjlighet att arbeta i en meningsfull verksamhet som främjar simkunnighet, hälsa och trygghet i vatten.
Arbetsuppgifter: Som simledare hos KSLS kommer du bland annat att:
Leda simverksamhet för seniorer
Medverka i verksamhet, projekt och andra simrelaterade aktiviteter
Skapa en trygg, inkluderande och utvecklande miljö för deltagarna
Kvalifikationer - krav:
Fyllda 18 år
Simkunnig
HLR-utbildning
Utdrag ur belastningsregistret
God ansvarskänsla och ett pedagogiskt förhållningssätt
Meriterande:
Någon form av tränar- eller ledarutbildning inom simning (ej krav)
Tidigare erfarenhet av ideellt föreningsarbete
Vi uppskattar särskilt dig som har ett ideellt engagemang och ett genuint intresse för föreningsliv.
Anställningsform:
Timanställning
Dagtid
Tillträde: omgående
Lön enligt överenskommelse

Publicineringsdatum: 2025-12-30

Så ansöker du
Skicka din ansökan eller eventuella frågor till: olivia@ksls.se
Välkommen med din ansökan och bli en del av Kristianstad Sim & Livräddningssällskap!
Sista dag att ansöka är 2026-01-14
E-post: olivia@ksls.se Arbetsgivare Kristianstads Sim-O Livräddningssällskap
Stridsvagnsvägen 16 (visa karta
)
291 39 KRISTIANSTAD Arbetsplats
Kristianstads Sim- och Livräddningssällskap Kontakt
Olivia Jarl olivia@ksls.se Jobbnummer
9665984