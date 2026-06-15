Timanställda personliga assistenter sökes

Sanda Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Vårgårda
2026-06-15


Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Vårgårda, Herrljunga, Ale, Alingsås, Vara eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Sanda Assistans AB i Vårgårda, Herrljunga, Ale, Alingsås, Borås eller i hela Sverige

Nu söker vi timvikarier till vår kund som bor på landet med sin katt utanför Vårgårda. Det krävs bil och körkort för att kunna ta sig till arbetsplatsen.

Kvinnan, som har MS, har behov av hjälp med det mesta i sin vardag; träning, omvårdnad, hjälp att städa, enklare trädgårdsarbete med mera. Eftersom det är viktigt att ni kan kommunicera på ett enkelt sätt, samt att du behöver kunna dokumentera, krävs det att du behärskar svenska väl i både tal och skrift.

Vad söker vi?
Vi söker personer som både kan hoppa in med kort varsel men också bokas in vid ordinarie personals planerade frånvaro. Passen är ca 8-22 måndag-söndag. Framförallt behöver vi någon som kan jobba v 28-31 men även lite pass resten av sommaren.

Låter detta som ett jobb för dig? Ansök genom att fylla i dina uppgifter! Vi tar INTE emot ansökningar via telefon och mejl.🌸

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-28
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Arbetsgivare
Sanda Assistans AB (org.nr 559101-9129)
504 51  BORÅS

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Kontakt
Kontakt
Caroline Säljö
caroline@sandaassistans.se
0768607193

Jobbnummer
9962828

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